Trump vil tvinge Twitter til at genåbne hans konto

Donald Trump har ikke givet op.

For selvom den tidligere amerikanske præsident ikke har haft adgang til sin Twitter-konto siden starten af januar 2021, har han ikke opgivet håbet om, at han muligvis kan få fingrene i den igen.

Ifølge det amerikanske medie Bloomberg har han har nemlig spurgt en føderal dommer om at tvinge Twitter til at genåbne hans konto.

Artiklen fortsætter under billedet...

Trumps konto blev permanent lukket 8 januar 2021. Foto: Joshua Roberts/Ritzau Scanpix

Trumps mange anklagere

Donald Trump og hans advokater påstår i indsigelsen, at Twitter lukkede den tidligere præsidents konto efter pres fra hans politiske modstandere.

- Twitter udøver en grad af magt og kontrol over politik i det her land, som er umådelig, uden fortilfælde og farligt for en åben, demokratisk debat, lyder det fra Trumps advokat i indstillingen.

Derudover mener Trump også, at det sociale medie på forkert vis censurerede ham ved at markere hans tweets som 'misvisende information'.

Trump har blandt andet brugt Twitter til gentagne gange at påstå, at der er blevet fusket med stemmerne til præsidentvalget i 2020.

Artiklen fortsætter under billedet...

6. januar 2021 stormede en stor gruppe vrede demonstranter Kongressen i Washington D.C. Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix

Permanent lukket

Twitter smed Trump permanent på porten to dage efter flere demonstranter stormede Kongressen for at forhindre, at nuværende præsident Joe Bidens præsidentskab blev godkendt i Kongressen.

Trump havde over 88 millioner følgere på Twitter og har i stor stil brugt mediet til at kommunikere med omverdenen fremfor at gå direkte til pressen.

Twitter har ifølge mediet ikke ønsket at udtale sig om sagen.