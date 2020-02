Den tidligere borgmester i New York Michael Bloomberg har ingen chancer for at slå Donald Trump i kampen om at blive landets næste præsident.

Det mener demokraten og senatoren Bernie Sanders efter at have set Michael Bloombergs præstation ved onsdagens debat i det demokratiske parti.

- Jeg mener, det er sandsynligt, at Trump vil tygge ham i stykker og spytte ham ud, har Bernie Sanders sagt til journalisten Anderson Cooper under et interview i programmet '60 Minutes', der bliver vist på søndag.

Det skriver det amerikanske medie Newsweek.

Bloomberg fik sin debut som demokratisk live-debattør onsdag ved en debat i det demokratiske parti, og her blev den tidligere New York borgmester særligt kritiseret for sin manglende evne til at forsvare sig selv, når han modtog kritik.

Flere eksperter hævdede, at Bloomberg burde have forudset flere af de kritiske spørgsmål, han blev stillet.

Bernie Sanders fortæller blandt andet i '60 Minutes'-interviewet, at han var overrasket over, hvor uforberedt Bloomberg lod til at være.