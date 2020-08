'Trump ville bytte Puerto Rico med Grønland'

Tidligere stabschef i Homeland Security fortæller, at Trump foreslog at skille sig af med det amerikanske territorium

Efterhånden som det amerikanske præsidentvalg nærmer sig, står flere og flere personer frem med beretninger om tiden under den nuværende præsident, Donald Trump.

En af de seneste i den række er Miles Taylor, der tidligere har været stabschef i Homeland Security, som nu fortæller om de oplevelser, han har haft med den amerikanske præsident.

Det er blandt andet sket i et interview med tv-stationen MSNBC onsdag.

Her fortæller han om flere opsigtsvækkende episoder med Donald Trump og bliver bedt om at fortælle om den mest forstyrrende idé, han har hørt fra Donald Trump.

Og her fortæller han så om en to år gammel episode, hvor Donald Trump atter kastede sin kærlighed på Grønland, som han også tidligere har ytret et ønske om at købe.

- Vi var på en tur til Puerto Rico i august 2018 (...), og inden vi tog afsted, sagde han rent faktisk, at han ville sælge Puerto Rico. Han ville bytte Puerto Rico med Grønland. Puerto Rico var beskidt, og folkene var fattige, lyder det fra Miles Taylor i interviewet.

'Nasty' Mette før møde med Trump: - Jeg er overhovedet ikke flov

- Dyb afsky

Han fortæller, at besøget på Puerto Rico skete i forbindelse med de ødelæggelser, der havde været på territoriet i forbindelse med voldsomme tropiske orkaner, men at Trump ikke brød sig om at være der.

- Vi taler ikke om vores amerikanske medborgere på den måde. Det faktum, at den amerikanske præsident ville tage et amerikansk territorium og bytte med et fremmed land, er mere end chokerende, siger han.

Engell: Trumps kvinde i Danmark er en frembrusende amatør

Miles Taylor siger samtidig, at han ikke opfattede idéen som en joke fra Trumps side.

- Han har flere gange udvist interesse for Grønland, og ved flere lejligheder har han udtrykt dyb afsky over for det puertoricanske folk bag lukkede døre, lyder det i interviewet.

Trump vil afsætte millioner til konsulat i Grønland

'Dårligt menneske'

Donald Trump eller administrationen har ikke kommenteret de konkrete historier, Miles Taylor har fortalt om, men Trump hævder, at Demokraterne må have betalt Taylor for pludselig at holde med Joe Biden i det kommende valg.

- Han er et dårligt menneske, han er et sygt menneske og han har et usselt liv, lyder det fra Trump om Taylor, som aktivt kæmper for at få skiftet ud på præsidentposten.

Donald Trump har tidligere argumenteret for at købe Grønland, men i den forbindelse har både statsminister Mette Frederiksen og det grønlandske selvstyre afvist, at det nogensinde kan komme på tale.

Mette Frederiksen hyldes for at trodse Trump