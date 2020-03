Trump: Ville elske at åbne til påske

Den amerikanske præsident, Donald Trump, advarer mod at lukke landet på grund af coronakrisen.

En lukning vil nemlig kunne ødelægge landet, siger han i et interview med Fox News ifølge nyhedsbureauet AFP.

- En masse mennesker er enige med mig. Vores land er ikke bygget til at lukke ned. Man kan ødelægge et land ved at lukke det, siger han i interviewet.

Trump fortæller, at han i starten af næsten uge vil 'vurdere', om det kan tale for at ophæve restriktioner for at få den klemte økonomi tilbage på sporet.

- Vi kan ikke miste et selskab som Boeing. Vi kan ikke miste den slags selskaber.

- Hvis vi mister de selskaber, så taler vi om millioner af job, der vil blive tabt, siger præsidenten til Fox News.

Trump fortæller i samme interview, at han håber at have landet tilbage på normal i løbet af få uger.

- Jeg ville elske at have landet åbnet og oppe at køre til påske, lyder det fra Trump, der derimod går stik imod anbefalinger i USA om at skærpe restriktionerne frem for at lempe på dem.

- Vi er nødt til at tage tilbage på arbejde, meget hurtigere end folk troede, siger han.

I interviewet siger han, at der hvert år dør titusindvis af amerikanere på grund af sæsoninfluenza og trafikulykker, og 'vi lukker ikke landet ned af den grund'.

Andre steder i landet er man dog langt fra enig med Trump.

Så sent som tirsdag formiddag lokal tid tændte New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, for alvor for alarmsignalerne, da han fortalte, at man formoder, at man i staten vil have behov for op mod 140.000 sengepladser på hospitalerne, men at man på nuværende tidspunkt kun har 53.000.

