Præsident Trumps regering agter at fjerne e-cigaretter med smag

Det skal være slut med e-cigaretter, der smager af slik, frugt og energidrik, hvis det står til Præsident Donald Trumps administration.

Det fortæller Alex Azar, der er USA's sundhedsminister på et pressemøde, skriver The Washington Post. Det er, hvad der svarer til fødevarestyrelsen, som skal 'rydde markedet for e-cigaretter med smag,' er der blevet sagt på pressemødet.

Opdateres ...