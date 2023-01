Trumps advokat afviser eksistens af Trump Organization

Har man en computer, kan man gå ind på www.trump.com og læse om USA's tidligere præsident Donald Trumps firma og forretninger.

Lige under navnet Trump står der 'The Trump Organization'.

Mange har troet, at det er navnet på hans firma, men sådan hænger det ikke sammen.

I hvert fald ikke juridisk.

Det fastslår hans advokater ifølge flere medier i en retssag i New York, hvor staten anklager Trump for kunstigt at have pustet sine værdier op 'med milliarder af dollar' for at få en række økonomiske fordele.

New Yorks justitsminister, Letitia James, har sagsøgt Trump, hans tre ældste børn, nemlig Donald Trump Jr., Eric Trump og Ivanka Trump, flere ledende medarbejdere i firmaet og så en række datterselskaber i Trump Organization.

Trump Tower på 5th Avenue i New York. Her har Trump Organization sit hovedkvarter. (Arkivfoto) Foto: John Minchillo/Ritzau Scanpix

Newsweek skriver, at advokaternes påstand om Trump Organization står i et skriftligt svar, som retten har modtaget.

Heri påpeger advokaterne, at de tiltalte ganske vidst bruger navnet Trump Organization i forbindelse med branding og forretninger.

- Men der findes ikke sådan en juridisk enhed, skriver de.

I øvrigt skriver de også, at anklagemyndigheden fejlagtigt behandler de tiltalte som en gruppe.

Der tages ikke hensyn til, at hver tiltalt bør behandles særskilt, og, siger advokaterne, anklagemyndigheden udspecificerer heller ikke, hvilken tiltalt der skulle have gjort hvad.

Newsweek skriver, at 'The Trump Organization' har været registreret som virksomhed i New York siden 1981.