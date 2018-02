Trumps advokat i pornostjerne-ballade

Rygterne har længe floreret, men nu skulle den være god nok.

Trumps personlige advokat er havnet i pornostjerne-stormvejr, efter han nu bekræfter, at han har betalt 130.000 dollars til pornostjernen Stormy Daniels også kendt som Stephanie Clifford.

Det skriver flere internationale medier.

#BREAKING Michael Cohen, President Donald Trump's personal lawyer, says he paid $130,000 of his own money to a porn star who once said she had an affair with Trump — AFP news agency (@AFP) 14. februar 2018

- I en privat transaktion i 2016, brugte jeg midler til at betale 130.000 dollars til Ms. Stephanie Clifford. Hverken Donald Trump eller hans organisation havde noget at gøre med betalingen til Ms. Clifford, og de har hverken direkte eller indirekte betalt mig tilbage, oplyser Michael Cohen i en erklæring.

Tidligere har Wall Street Journal påstået, at Stormy Daniels modtog 130.000 dollars (cirka 793.000 kroner, red.) for at holde mund om et intimt møde med Trump.

Mødet skulle angiveligt have fundet sted i 2006, et år efter Trump blev med gift sin nuværende hustru, Melania. Disse oplysninger bliver dog kategorisk afvist af Det Hvide Hus, der siger, at oplysningerne før har været fremme.

Advokaten har endnu ikke oplyst, hvorfor han har betalt de 130.000 dollars til pornostjernen, men har tidligere sagt, at der var tale om en såkaldt 'lovlig' transaktion

Bizart interview

I slutningen af januar gæstede Stormy Daniels late night talkshowet Jimmy Kimmel Live, hvor hele interviewet omhandlede den påståede affære med landets præsident, og om hvorvidt pornostjernen ville be- eller afkræfte forholdet.

Det hele endte i bizarre, undvigende svar fra Daniels - se klip fra interviewet i videoen øverst

Her ses Stormy Daniels i Jimmy Kimmel Live oto: AP

Donald Trumps kone, Melania, har været så godt som væk fra alle mikrofoner og kameralinser siden Wall Street Journal 18. januar bragte historien.

Ifølge New York Times, der hævder at have talt med to kilder tæt på familien, var Melania 'rasende' over historien, og hun har siden holdt en lav offentlig profil.

I tiden efter gjorde hun, ifølge mediet, tre offentlige ting, der vakte opsigt: Dels aflyste hun udlandstur med Donald Trump, dels var hun på impulsivt besøg på et holocaust-museum og dels fløj hun til parrets ferieresort i Mar-a-Lago i Florida.

De tre handlinger har ifølge New York Times skabt spekulationer omkring, hvorvidt hun blot har haft brug for at slappe af, eller om det er en måde at udstråle, at hun er utilfreds med sit virke som præsidentfrue.

Officielt er meldingen, at hun ønsker at at fokusere på familien og sin rolle, men medierne kan alligevel ikke undlade at spekulere i, at hun bevidst har trukket sig fra overfladen på grund af sagen om Donald Trumps påståede forhold til en pornostjerne.

- Listen af slibrige og direkte falske historier om fru Trump af tabloide udgivelser og tv-udsendelser er sevet ind i 'mainstream-medier'. Hun fokuserer på sin familie og sin rolle som USA's førstedame - ikke de urealistiske scenarier der bliver bragt dagligt af fake news, skriver Melanias rådgiver Stephanie Grisham på Twitter.