Trumps advokat tilstår forbrydelse: 'Kandidat' beordrede mig til det

Donald Trumps mangeårige advokat, Michael Cohen, har ved retten i New York tilstået, at han brød kampagneloven i forbindelse med udbetaling af penge til en pornostjerne og en playboy-model.

Cohen, 51, fortalte samtidig under ed, at han foretog disse betalinger i 2016 på vegne af en 'kandidat til en føderal politisk post'.

Selv om Cohen undlod at sætte navn på 'kandidaten', slår hans advokat fast, at det drejer sig om Donald Trump.

- I dag rejste Cohen sig og vidnede under ed om, at Donald Trump beordrede ham til at begå en forbrydelse ved at betale to kvinder med det formål at påvirke et valg, siger advokat Lanny Davis.

Flere år bag tremmer

Michael Cohen har erklæret sig skyldig i skattesvindel og svindel med kampagnemidler. Han har også erkendt, at han har givet forkerte oplysninger til en bank. Han risikerer op til fem års fængsel.

Michael Cohen, 51, forlader retten i New York efter at have tilstået adskillige forbrydelser. Han risikerer op til fem års fængsel. Foto: AP

Anklagemyndigheden har undersøgt Michael Cohens rolle i de store udbetalinger af penge til de to kvinder, Karen McDougal og Stormy Daniels, som fik betaling for at tie stille om, at de angiveligt havde haft en affære med Trump.

Ifølge anklageskriftet forhandlede Cohen en sum på 150.000 dollars til en 'model og skuespiller' (Karen McDougal) og en sum på 130.000 dollars til en 'pornoskuespiller' (Stormy Daniels).

Selv om de påståede seksuelle forhold fandt sted ti år tidligere, fandt betalingerne sted kort før det amerikanske præsidentvalg i 2016. Cohen indrømmer, at pengene blev udbetalt ’for at påvirke præsidentvalget'.

- Hvis disse betalinger var en forbrydelse for Michael Cohen, hvorfor skulle de så ikke også være en forbrydelse for Donald Trump, spørger Lanny Davis.

Har ondt af Cohen

Donald Trumps advokat, Rudy Giuliani, afviser, at anklagerne har noget med præsidenten at gøre.

- Der er ingen anklager om ulovligheder mod præsidenten i tiltalerne mod Cohen, udtaler Giuliani i en erklæring.

Donald Trump taler med pressen, efter at han er landet i staten West Virginia. Foto: AP

Trump kommenterede sagen, da han landede i staten West Virginia, hvor han havde et vælgermøde tirsdag aften.

- Jeg har ondt af dem, lød det fra Trump med henvisning til Cohen og sin tidligere kampagnechef Paul Manafort, der tirsdag i en anden sag blev kendt skyldig i skattesvindel.

Både Cohen og Manafort kom i myndighedernes søgelys i forbindelse med særanklager Robert Muellers undersøgelse af Ruslands påvirkning af det amerikanske præsidentvalg i 2016.