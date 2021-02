Trumps advokater: Som civil ekspræsident kan han ikke tiltales

Advokater for USA's tidligere præsident Donald Trump afviser, at han har opildnet til stormen mod Kongressen i Washington 6. januar.

Forfatningen beskytter hans ytringsfrihed til at diskutere 'suspekte' valgresultater, hævder de i en skrivelse, en uge inden at rigsretssagen indledes i Senatet.

Trump har gentagne gange hævdet, at valget var præget af fusk, og at det blev 'stjålet' fra ham.

Hans advokater siger videre, at han slet ikke kan stilles for en rigsret som civil. Han forlod præsidentposten 20. januar.

Kort forinden havde demokratiske politikere fremlagt deres argumenter. Her sagde de, at Trump i sin tale 6. januar opildnede sine tilhængere og rettede dem 'som en ladt kanon' mod kongresbygningen.

Derved bragte han alles liv i fare, mener de.

- I et alvorligt svigt mod sin ed opildnede præsident Trump en voldelig menneskemængde til at angribe USA's Kongres under fællesseancen og dermed forhindre godkendelsen af Joe Biden som vinder af præsidentvalget, siger de demokratiske politikere, som Jamie Raskin står i spidsen for.

- Han samlede en folkemængde i Washington, opildnede deres raseri og rettede dem som en ladt kanon ned ad Pennsylvania Avenue. Da kongresbygningen blev stormet, var præsident Trump angiveligt 'begejstret'.

Rigsretssagen mod Trump går i gang i Senatet i næste uge. Men tirsdag indgav parterne deres processkrift i sagen.

En af Trumps advokater, David Schoen, kalder i et interview med Fox News rigsretssagen 'fuldkommen forfatningsstridig'.

- Det river landet midt over på et tidspunkt, hvor vi ikke har brug for den slags, sagde Schoen, der er blevet hyret som Trumps forsvarer for få dage siden.

Men i deres 80 sider lange processkrift fastholder Demokraterne, at der skal være konsekvenser for Trump.

- Senatet må gøre det klart for ham og alle, der kommer efter ham, at en præsident, der fremprovokerer væbnet vold mod USA's regering i et forsøg på at omgøre resultatet af et valg, vil blive retsforfulgt og dømt.

Selv om Trump forlod Det Hvide Hus 20. januar, vil Demokraterne have ham dømt, fordi det vil betyde, at han ikke kan stille op til et føderalt embede igen.

Der skal to tredjedele af stemmerne i Senatet til at dømme ham.

Det betyder, at alle 50 demokratiske medlemmer skal stemme imod Trump, og de skal have 17 republikanske senatorer til at gå imod den tidligere præsident. Flere iagttagere anser det for usandsynligt, at det sker.