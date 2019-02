Trumps brutale forår: 'Som en tur i en kødhakker'

Donald Trumps tidligere spindoktor, Steve Bannon, forventer, at de næste måneder kan blive de ondeste og mest modbydelige i amerikansk politik i over 100 år på grund af undersøgelserne mod præsidenten.

Bannon peger på specialanklager Robert Muellers Rusland-undersøgelse, New York-anklagerens undersøgelse af Trumps virksomheder samt Demokraternes løfte om at iværksætte undersøgelser af Trump-regeringens tiltag.

- Jeg tror, at 2019 bliver det mest forbitrede år i amerikansk politik siden borgerkrigen, siger Steve Bannon i et interview med CBS News søndag.

- Jeg tror, vi står over for et meget modbydeligt 2019, tilføjer han.

Pres fra alle sider

Steve Bannon, 65, var med til at støbe Donald Trumps politiske kugler under valgkampen i 2016. Bannon fulgte med sin chef ind i Det Hvide Hus efter valgsejren, men han blev fyret efter syv måneder.

Trumps tidligere chefstrateg Steve Bannon. Foto: AP

Bannon mener, at presset på præsident Trump og hans regering vil blive øget drastisk i de kommende måneder.

- Jeg tror, at de næste 90 dage til fire måneder bliver som en tur i en kødhakker. Jeg mener: Presset på præsidenten kommer fra alle retninger, siger han til mediet.

34 personer fældet

I sidste uge blev det meddelt, at den såkaldte Rusland-undersøgelse, som den særlige efterforsker Robert Mueller står bag, er tæt på at være færdig.

Dermed er der udsigt til en afslutning på Muellers to år lange undersøgelse af mulig russisk indblanding i valgkampen i 2016.

Foreløbig er 34 personer blevet anklaget eller dømt som led i undersøgelsen.

Blandt dem er flere Trump-rådgivere, herunder tidligere kampagnechef Paul Manafort, tidligere sikkerhedsrådgiver Michael Flynn og Trumps tidligere advokat Michael Cohen.

To tidligere Trump-kampagnefolk, der blev fældet af Robert Muellers undersøgelse: Rick Gates og Paul Manafort. Foto: Reuters

Trump: En heksejagt

Der er på nuværende tidspunkt ingen meldinger om, at Muellers rapport vil blive lagt frem for offentligheden.

Præsident Trump har gentagne gange sagt, at der ikke har været noget samarbejde mellem hans valgkampagne og Rusland op til præsidentvalget i 2016.

Han har betegnet Muellers undersøgelse som en 'heksejagt' og et 'fupnummer'.

Den russiske regering har også afvist, at den skulle have blandet sig i USA's valg.

