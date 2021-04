Trumps 'danske' fly forladt

Trumps luksusfly står parkeret på en flyveplads en time uden for New York City og er ikke blevet rørt siden, at Joe Biden blev indsat som præsident i USA.

Det beretter det amerikanske medie CNN, der har støvet flyet op ved Stewart International Airport.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump brugte ellers i stor stil sit privatejet fly, da han kæmpede om pladsen i det ovale kontor i Det Hvide Hus. Kampen tabte han, og siden nederlaget har flyet ikke rykket sig ud af flækken.

Artiklen forsætter under billedet ...

Trapperne op til flyet er påklædt navnet 'Trump' ligesom resten af flyet. Foto: Gene J. Puskar/Ritzau Scanpix

Motorproblemer

Ifølge CNN har flyet fra 1991 problemer med den venstre motor, der er blevet fjernet helt - en reparation, der kan løbe op i flere millioner kroner.

Nyheden om det kommer samtidig med, at flere amerikanske medier fortæller, at Trumps private formue svinder ind med farlig hast.

Således beretter Business Insider, at hans formue er mindsket med 4,4 milliarder kroner siden nederlaget, så han nu 'kun' er 14,5 milliarder kroner værd.

Artiklen forsætter under billedet ...

Flyet var ofte baggrundstæppe for den tidligere præsidents taler, når der var valgkamp. Foto: Ritzau Scanpix/Karen Pulfer Focht

Spændende historik

Flyet, som nu kun har én motor, gemmer på flere spøjse og ekstravagante detaljer.

Det er af modellen Boeing 757 og havde sin jomfrutur i 1991.

Dengang var det faktisk på danske hænder og ejet af det danske lavprisselskab Sterling, der siden er gået bankerot.

Siden er det blevet ejet af mexicanske TAESA. Et selskab, der også styrtede mod afgrunden i 2000.

Derefter blev det erhvervet af Microsofts medgrundlægger Paul Allen. Han havde papir på maskinen de næste 15 år, hvor det blandt andet fløj ham rundt på forretningsrejser.

Artiklen forsætter under billedet ...

Der er blevet taget store beslutninger i flyet. Her ses Trump med sin tidligere vicepræsident Mike Pence. Foto: Ritzau Scanpix/Evan Vucci

Top-udstyret

I 2011 satte Donald Trump sin underskrift på flyet, og her gav han den en ordentlig renovering.

Inden da havde Trump et Boeing 727 fra 1969, der trængte til en erstatning.

I en video fra 2011, som organisationen bag Donald Trump udgav, bliver hele det nye fly gennemgået.

Flyet kan egentlig huse 239 passagerer, men Trump har fået det ommøbleret, så der nu kun er plads til 43 siddende.

Det er blandt andet udstyret med et stort soveværelse med fladskærms-tv og et svinedyrt badeværelse, hvor hanerne er af 24-karat guld.

Guld er generelt noget, der går igen. Endda selespænderne er af guld.

Sæderne og nakkestøtterne i flyet har fået broderet Trump familiens våbenskjold på sig, mens gæsterne på flyet kan boltre sig i en stor spisesal, på det private gæsteværelse eller blot ved flysædet, hvor der er installeret underholdningssystemer,

Hvad fremtiden byder for flyet er usikkert. En ting er dog sikkert, og det er, at der skal installeres en enorm Rolls Royce-flymotor, hvis det nogensinde skal på vingerne igen.