Trumps eks-rådgiver klar til at vidne

Steven Bannon, som var rådgiver for Donald Trump i sidstnævntes embede som præsident, har skiftet mening og vil nu gerne vidne for Kongressen om stormløbet 6. januar 2021.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Bannon betragtes som en af Donald Trumps helt nærtstående i hans tid i Det Hvide Hus. Rådgiveren skulle have bistået Trump i ekspræsidentens forsøg på at få sit valgnederlag underkendt.

Han havde egentlig nægtet at møde og vidne for Kongressen. Det særlige udvalg, som efterforsker stormløbet, havde stævnet ham, men det affejede han med, at han som tidligere medarbejder i Det Hvide Hus med rette kunne holde visse samtaler mellem sig selv og præsidenten fortrolige.

Det er ukendt præcis, hvilken rolle udvalget mener, at Bannon har spillet i forbindelse med stormløbet.

Det står dog klart, at Bannon havde på fornemmelsen, at situationen ville spidse til den 6. januar.

- Ragnarok bryder ud i morgen, sagde han ifølge mediet CNN dagen forinden på sin podcast, 'War Room' (Krigslokalet, red.).