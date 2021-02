Trumps forsvarere: Rigsretssag er politisk hævntogt

Rigsretssagen mod tidligere præsident Donald Trump er en 'politisk motiveret heksejagt' og et hævntogt fra Demokraternes side.

Det siger en af Trumps forsvarsadvokater som indledning på fredagens høring i Senatet, hvor den tidligere præsident er anklaget for at opildne til oprør.

Demokraterne i Kongressen anklager ham for at have oppisket en vrede blandt sine tilhængere, så tilhængerne endte med at storme Kongressen den 6. januar.

De vil have Trump holdt ansvarlig for at opfordre til at 'kæmpe' for valgsejren og for gentagne gange at have hævdet, at valget blev 'stjålet' fra ham.

Fredag fremlægger forsvarerne deres argumenter for, hvorfor senatorerne skal stemme for at frifinde Trump.

Et af hovedargumenterne er, at han er beskyttet af forfatningens regler om ytringsfrihed.

- At rejse tvivl om udfaldet af et valg er ikke det samme som at opfordre til vold, siger en af de fire forsvarsadvokater, Michael van der Veen.

Han kalder det en 'monstrøs løgn' fra Demokraternes side, at Trump skulle have opfordret til vold.

- Ingenting i teksten kan tolkes, som at det opildner, tolererer eller lokker til ulovlige aktiviteter, siger van der Veen.

Ifølge advokaten opfordrede Trump i sin tale blot til, at hans tilhængere 'ivrigt og patriotisk marcherede til kongresbygningen'.

Onsdag og torsdag fremlagde Demokraterne optagelser af det til tider voldsomme stormløb på Kongressen 6. januar, som de kæder sammen med Trumps udtalelser både før 6. januar og på selve dagen.

Fredag svarer forsvarerne igen med en længere kavalkade af sammenklippede optagelser med demokratiske politikere, der gjorde indsigelser mod resultatet af præsidentvalget i 2016.

Her vandt Trump over demokraten Hillary Clinton - som dog erkendte sit nederlag på valgnatten.

Trump har endnu ikke erkendt sit nederlag, og har fastholdt, at valgsejren er blevet stjålet fra ham, og at der er snydt massivt med stemmerne.

Det er ventet, at forsvarsadvokaterne vil bruge tre-fire timer på at argumentere for, at Trump ikke opildnede til oprør.