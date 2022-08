Trumps hjem ransaget: Derfor gik det så vidt

Nu er der nyt i sagen om FBI's ransagning af ekspræsidentens hjem i Florida.

Justitsministeriet forsøgte allerede i foråret at skaffe de dokumenter, som Donald Trump angiveligt på ulovlig vis er i besiddelse af.

Dengang modtog Donald Trump en stævning i jagten på dokumenterne, oplyser tre personer, der er bekendt med sagen, til New York Times.

Stævningen hjælper til at forstå, hvorfor det i sidste ende er endt med, at FBI-agenter har ransaget Trumps hjem i jagten på det klassificerede materiale.

At Trump har modtaget en stævning flere måneder i forvejen antyder nemlig, at Justitsministeriet havde forsøgt med andre metoder for at få adgang til dokumenterne, før de tog det voldsomme politiske skridt at sende FBI uanmeldt til Mar-a-Lago.

USA-ekspert forklarer, at der må ligge mere bag ransagning af Trumps hjem.

Trump-støtter: Der er krig

Ransagning har skabt stor uro i USA med voldsomme protester fra de trofaste Trump-støtter. Både på sociale medier og i gaderne ved Mar-a-Lago har demonstranter vist deres utilfredshed.

Blandt støtterne er Steve Bannon, der i flere omgange har antydet, at ransagningen betyder krig.

Eksempelvis var beskeden 'vi er i krig', da Bannon i et nyt afsnit af sin podcast interviewede Joe Kent.

Samme reaktion kom prompte efter ransagningen fra Steven Crowder, der har to millioner følgere på Twitter.

'I morgen er der krig. Sov godt', tweetede han.