Trumps kampagnechef dømt: - Han er en god mand!

Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort er kendt skyldig i 8 af 18 tiltalepunkter ved en føderal domstol i Alexandria i delstaten Virginia.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Manafort er kendt skyldig i fem tilfælde af skattesvindel, to tilfælde af banksvindel og for ikke at have oplyst om sin udenlandske bankkonto, skriver New York Times.

Til gengæld kunne juryen ikke nå til enighed på de sidste ti tiltalepunkter.

69-årige Manafort var blandt andet tiltalt for at have skjult millioner af dollar, som han skal have modtaget for politiske konsulenttjenester i Ukraine.

Anklageren havde brugt mere end to uger på at præsentere sin sag. Manafort havde på forhånd erklæret sig uskyldig i alle anklager.

Ifølge forsvarer Thomas Zehnle er der tale om, at Manaforts samarbejdspartner Rick Gates har udnyttet hans tillid.

Paul Manafort. Foto: AP

Rick Gates, der var anklagerens hovedvidne i retssagen mod Manafort, afslørede tidligere på måneden adskillige opsigtsvækkende detaljer fra vidneskranken.

Gates fortalte blandt andet, at han i samarbejde med sin tidligere chef Manafort skjulte millioner af dollar i udenlandske bankkonti for at undgå at betale skat hos de amerikanske skattemyndigheder.

Samtidig indrømmede Gates, at han stjal hundredtusindvis af dollar fra Manafort i løbet af deres tætte samarbejde.

Manaforts særlige advokat, Kevin Downing, takker juryen for en 'fair retssag' og siger, at hans klient overvejer 'alle muligheder'.

Manafort var kampagnechef for Trump fra maj til august i 2016, indtil han måtte træde tilbage på grund af anklager om at have udført lobbyarbejde for Ukraines tidligere prorussiske leder Viktor Janukovitj.

Den tidligere kampagnechef blev sigtet i oktober. I juni vurderede en distriktsdommer, at Manafort skulle i fængsel, indtil en retssag kunne indledes.

Det skyldtes anklager om, at den tidligere kampagnechef og en af hans nærmeste folk angiveligt havde forsøgt at påvirke vidner.

Sagen er den første sejr for den tidligere FBI-chef Robert Mueller.

Mueller er blevet sat i spidsen for en efterforskning, der blandt andet skal klarlægge, hvorvidt medlemmer af den amerikanske præsident Donald Trumps kampagnestab samarbejdede med russiske agenter under valgkampen i 2016.

Alligevel mener præsidenten ikke, at sagen mod Manafort har noget med ham at gøre.

- Jeg føler med Paul Manafort. Det har ikke noget med mig at gøre. Intet med en aftale med Rusland at gøre, siger Trump natten til onsdag dansk tid.

Ifølge Trump er Manafort en 'god mand', der er blevet behandlet værre end den amerikanske gangster Al Capone.

Mueller-undersøgelsen har ført til anklager mod i alt 32 personer.