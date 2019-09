Trumps mand vinder smal sejr

Resultatet af et kongresvalg i North Carolina kan betyde vanskeligheder for Donald Trumps genvalg næste år

Den republikanske kandidat Dan Bishop hev tirsdag en kneben sejr hjem i et omvalg i den amerikanske delstat North Carolina.

Det melder New York Times.

Valget om en plads i Repræsentanternes Hus i USA’s Kongres skulle gå om efter anklager om valgfusk i forbindelse med midtvejsvalget i 2018.

Trump vandt i 2016 valgkredsen med 12 procentpoint, og republikanerne har repræsenteret distriktet siden 1963.

Dan Bishop vandt dog kun med en snæver margin på godt to procent af stemmerne.

Ifølge iagttagere kan det give et fingerpeg om præsident Donald Trumps udfordringer forud for et genvalg i 2020.

Bishops sejr kommer dagen efter, at både præsident Trump og vicepræsident Mike Pence rejste til North Carolina for at støtte den republikanske kandidat.