Trumps mur begravet

USA's præsident insisterer fortsat på at få bygget en mur til grænsen mod Mexico, men det kommer ikke til at ske, forsikrer dansk USA-ekspert

Donald Trump afholdt i nat dansk tid sin anden State of the Union-tale i sin tid som præsident. Her forsikrede han sine vælgere om, at han vil få bygget en mur langs grænsen til Mexico.

- Jeg vil få den bygget, lød det resolut fra præsidenten.

Men Trumps ord er varm luft, lyder konklusionen fra Philip Christian Ulrich fra kongressen.com.

- Han har haft to år med begge Kongressens kamre (i ryggen, red), og han har ikke fået bygget denne her mur. Nu er det umuligt. Hans indenrigspolitiske dagsorden er død. Ligesom alle andre amerikanske præsidenter, som mister flertallet i et af kamrene, siger Philip Christian Ulrich.

Demokraterne genvandt flertallet i Repræsentanternes Hus i november sidste år, og det gør dem altså nu i stand til at afvise ethvert indenrigspolitisk forslag fra præsidenten.

Valget er begyndt

Ifølge den danske USA-ekspert er både præsidenten og Demokraterne allerede nu begyndt at fokusere på det kommende præsidentvalg i 2020, og derfor gælder det om at give modstanderen så få sejre som muligt.

- Demokraterne kan ikke tillade sig at give Trump den sejr, som det vil være at få en mur. Der bliver ikke en fysisk mur eller barriere, siger Philip Christian Ulrich.

Donald Trump har da også ændret retorik omkring muren mod Mexico, siden han tiltrådte som præsident i 2016.

- Han lagde ud med at sige, at det skulle være en fysisk mur hele vejen langs den amerikansk-mexicanske grænse, som mexicanerne skulle betale for. Nu er vi nede på, at det skal være en stål-barriere af en eller anden art på særligt udsatte områder, forklarer Philip Christian Ulrich.

