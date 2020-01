Trumps mur væltet

Et af Donald Trumps prestigeprojekter led onsdag et knæk, da dele af hans mur til Mexico væltede

Inden han blev valgt til præsident, var en af Donald Trumps mærkesager, at der skulle bygges en mur til Mexico.

Det arbejder er lige nu i gang, men alt går tilsyneladende ikke som planlagt. Onsdag betød kraftige vinde i Calexico og Mexicali, at dele af præsidentens mur væltede.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt CNN.

Ifølge agent hos Customs and Border Protection Carlos Pitones var den del af muren netop blevet placeret betonen, men det var ikke nået at blive hærdet endnu.

Og så gik det galt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ritzau Scanpix

Muren faldt ned på den mexicanske del af grænsen, men katastrofen blev afværget.

- Heldigvis lykkedes det de mexicanske myndigheder at reagere hurtigt, og de var i stand til at dirigere trafikken væk fra området, siger Carlos Pitones.

Ingen kom til skade i forbindelse, da muren væltede, og nu gør myndighederne alt for at sikre, at det ikke sker igen.

- Vi vil samarbejde med entreprenøren for at undgå, at kraftig vind skal påvirke konstruktionen i fremtiden, siger Carlos Pitones.

Tidligere i januar meldte Trumps administration ud, at der nu var blevet bygget 100 miles (160 kilometer red.). I alt skal der bygges 450 miles (724 kilometer red.).