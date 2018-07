Trumps mystiske mand i Moskva

FBI har løftet sløret for spion-mistanken mod Carter Page, der var rådgiver for Trump-kampagnen

Carter Page, 47, var agent for Rusland, mens han samtidig rådgav Trump-kampagnen om udenrigspolitiske anliggender.

Det mente i hvert fald forbundspolitiet FBI, da man i oktober 2016 gik til domstolen for at få grønt lys til at aflytte Carter Pages telefon.

Myndighederne har netop offentliggjort dokumentet, der ligger til grund for anmodningen om en dommerkendelse.

Påvirke valget

Dokumentet afslører, at FBI var yderst bekymrede over Carter Pages forbindelser til både Moskva og Trump-kampagnen.

'Denne anmodning drejer sig om Carter Page', står der i det 400 sider lange dokument, der trods offentliggørelsen er delvist censureret og overstreget med sort.

'FBI mener, at Page er blevet rekrutteret af den russiske regering (...) for at underminere og påvirke udfaldet af præsidentvalget i 2016 i strid med amerikansk straffelov. Carter er tidligere rådgiver i udenrigspolitiske anliggender for en præsidentkandidat', lyder det.

Carter Page er en tidligere rådgiver for Trump-kampagnen med forbindelse til Rusland. Foto: AP

Carter Page havde i en årrække boet og arbejdet i Moskva, hvor han investerede i den russiske energisektor.

Han kom i søgelyset hos FBI i 2013, da han i New York kom i kontakt med agenter for den russiske efterretningstjeneste. Russerne havde til hensigt at rekruttere Page.

Da Carter Page i 2016 sluttede sig til Donald Trumps præsidentkampagne som rådgiver med ekspertise i udenrigsspørgsmål, blinkede advarselslamperne for alvor hos myndighederne.

FBI gik til den såkaldte FISA-domstol, der anvendes når den nationale sikkerhed står på spil, og fik tilladelse til at aflytte Carter Page.

Latterlig anklage

Page har afvist, at han stod i ledtog med Kreml. Han er heller ikke blevet sigtet for en forbrydelse, selv om det er knap to år siden, at FBI fik tilladelse til at aflytte hans telefon.

- Det er en latterlig anklage, siger Carter Page søndag i et interview med CNN.

Men Carter Page og hans forbindelse til Moskva bliver i øjeblikket kigget efter i sømmene i den igangværende Rusland-undersøgelse, som særanklager Robert Mueller står i spidsen for.

USA's præsident Donald Trump. Foto: AP

Trump har hele tiden afvist, at der var upassende kontakt mellem hans kampagne og Moskva. I en opdatering på Twitter langer han ud efter FBI, som han mener 'vildledte domstolen'.

'Heksejagt, et fupnummer', skiver han.

