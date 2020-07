Trumps niece løfter sløret: Ødelagt af sin far

Donald Trump er et produkt af sin dominerende far.

Det påstår den amerikanske præsidents niece Mary L. Trump, der har skrevet noget af en bombe af en bog.

Bogen, der har fået titlen 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' ('For meget og aldrig nok: Sådan skabte min familie verdens farligste mand', red.), udkommer først i næste uge, men flere medier heriblandt CNN, Washington Post og The Guardian har fået tilsendt et eksemplar før tid.

Uacceptable følelser

I bogen, der dels er en historie om Trump-familien og dels en psykologisk analyse af Donald Trump, beskriver Mary L. Trump familiens traumer, og hvordan familiens patriarkat har 'ødelagt' Donald Trump.

Mary L. Trump vil ikke 'lade ham ødelægge landet'. Derfor skriver hun bogen.

'Ved at begrænse Donalds adgang til sine egne følelser og gøre dem uacceptable, forvandlede Fred (Trumps far, red.) sin søns opfattelse af verden og gjorde skade på hans evne til at leve i den,' lyder et uddrag fra bogen skriver Washington Post.

Fortællingen om, hvordan faderen skabte en giftig familie går igen i de andre internationale medier.

'Efter at have været forladt af sin mor i mindst et år, og efter hans far fejlede i ikke kun at opfylde hans behov, men også for at få ham til at føle sig mere tryg eller elsket, værdsat og at have nogen at spejle sig i, led Donald mangler, der vil give ham ar for hele livet,' skriver 55-årige Mary L. Trump ifølge The Guardian.

Ingen kommentar

Det er Donald Trumps ældste bror, Fred Jr., der er Mary L. Trump far. Fred Jr. døde af en alkoholrelateret sygdom, da Mary L. Trump var 16 år i 1981.

Hun mener, at Donald Trump ødelagde Fred Jr. Det gjorde han dog ikke alene, men sammen med sin egen far og med medvirken fra sine søskende.

'Jeg kan ikke lade ham ødelægge landet,' skriver niecen, der er klinisk psykolog, i bogen ifølge CNN.

Det Hvide Hus nægter at kommentere bogen.

Donald Trumps bror Robert Trump har sagsøgt Mary L. Trump, fordi han mener, at en aftale underskrevet i 2001 burde forhindre bogen i at blive udgivet.

Bogen udkommer 14. juli, og der er allerede trykt i 75.000 eksemplarer. Bogen ligger nummer et på Amazons bestsellerliste, inden den overhovedet er udkommet.