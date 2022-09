Trumps nye politiske våben fejler

Det er nu et halvt år siden Trumps SoMe-satsning, Truth Social, blev lanceret. Siden da er mediet løbet ind i problem efter problem, hvilket spænder ben for Trump.

Trump er blevet meget mindre synlig på de sociale medier, efter Twitter, Facebook, og Instagram bandlyste ham fra deres platforme.

Trump stiftede derfor sit eget sociale medie, Truth Social, hvor han kunne ytre sig som han ville. Men mediet har ikke opnået den skala, han havde håbet.

- Han er stækket, hvad angår hans muligheder for at bruge sociale medier som et redskab i forhold til hans kommende præsidentvalgkamp, og det er et stort problem for ham, fortæller Anders Agner Pedersen, USA-eskpert og chefredaktør på Kongressen.com.

Før bandlysningen var Trumps profil en af de mest fulgte på Twitter med over 88 millioner følgere.

Trump har andre problemer. I august blev huset i Florida ransaget.

I dag på Truth Social har han omkring fire millioner.

Alene af den grund er Truth Social langt fra det talerør, som Twitter udgjorde for Trump.

- I de år, hvor han var på Twitter, kunne et tweet sætte den politiske dagsorden. Det kan det ikke, når han skriver på Truth, siger Anders Agner Pedersen.

På nuværende tidspunkt ser Trump ud til at stå stærkt i forhold til at blive valgt som republikansk kandidat til det næste præsidentvalg i 2024. Men ikke så stærkt som han gjorde tilbage ved valget i 2016, siger Anders Agner Pedersen. Arkivfoto: Jonathan Drake/Reuters/Ritzau Scanpix

Trumps problem med at tiltrække nye vælgere, spejles i hans problemer med Truth Social:

- Det, der er hans udfordring omkring Truth, er, at han ikke når så mange nye, siger Anders Agner Pedersen.

- Dem, der er der, er folk, der er med ham i forvejen. Så mens hans Twitter-konto gav ham et slagvåben, som virkelig var voldsomt og effektivt, så når han ikke nødvendigvis længere end de i forvejen overbeviste. På den måde er det ikke lykkedes ham at få reetableret et politisk slagvåben i samme kaliber, som det han havde, da han var på Twitter.

Dermed har han ikke mulighed for at sprede sine budskaber til den bredere befolkning. I hvert fald ikke uden pressen som mellemled.

Problem efter problem

Truth Social er løbet ind i en lang række problemer i dens forholdsvis korte levetid. Allerede da det blev lanceret, oplevede det sociale medie flere tekniske problemer.

Blandt andet kunne mange ikke tilgå mediets servicevilkår og læse hvilke betingelser, de accepterede ved brug af mediet. Samtidig spøgte sikkerhedsfejl og lange ventelister til registrering på mediet. Trump måtte også erfare, at Truth Social ikke kunne blive registreret som et varemærke, idet navnet allerede var taget.

Men problemerne ved lanceringen var små i forhold til, hvad der senere dukkede op. Det blankocheck-selskab, som Truth Social skulle fusioneres med, kaldet Digital World Acquisition Corporation, bliver efterforsket for, om de to medier har haft indgået aftaler udenfor offentlighedens søgelys, hvilket er ulovligt.

For nylig kom det også frem, at Truth Social ikke har betalt deres regninger til RightForge siden marts. RightForge er en virksomhed for internet-infrastruktur, hvis tjenester er essentielle for, at Truth Social kan fungere.

Ifølge RightForge skylder Truth Social i skrivende stund omkring 1,6 millioner dollars, eller hvad der svarer til knap 12 millioner danske kroner.

Truth Social har ikke formået at blive det nye Twitter for Trump. Det er et stort problem for ham politisk. Foto: Stefani Reynolds/AFP/Ritzau Scanpix

App'en fjernes

Og senest har Google Play har fjernet Truth Social app'en fra deres bibliotek, hvilket gør det langt mere besværligt for folk med Android-telefoner at downloade den.

Årsagen er, at det sociale medie ikke har et effektivt system til at moderere bruger-genereret indhold på mediet. Indhold såsom trusler og opfordringer til vold.

Kritikere af Truth Social har længe påstået, at det sociale medie har problemer med spredning af misinformation og såkaldt 'hate speech'. Især grupper, der promoverer QAnon, er stærkt til stede på mediet. NewsGuard fandt tilbage i august 47 verificerede og 41 uverificerede profiler med mere end 10.000 følgere hver som promoverede QAnon.

Google Plays beslutning forventes at ramme mediet hårdt og er endnu et bump på vejen for Trump.

- Trump prøver at gøre Truth Social til et instrument, der er ligeså slagkraftigt som hans gamle Twitter-konto, og det er det bare ikke blevet, siger Anders Agner Pedersen, og siger at Google Plays beslutning kun understreger at det ikke kommer til at ske.

Truth Social er endnu ikke kommet med en udmelding omkring fjernelsen af app'en, mens Trump har slået følgende opslag op på sin Truth Social-konto:

'Fake News-medierne er fortvivlede over hvor godt TRUTH klarer sig. Så, som kaldet, arbejder de på højtryk for at kritisere og nedgøre den.'

Google Play har givet Truth Social råd omkring, hvordan de kan fikse problemerne.