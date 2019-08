Trumps personlige assistent trækker sig efter læk

Kvinden, der har været Donald Trumps personlige assistent og fortrolige medarbejder siden hans indsættelse i januar 2017, har sagt op som følge af en skandalesag. Det oplyser flere anonyme kilder med kendskab til sagen til avisen The New York Times.

Den blot 28-årige Madeleine Westerhout har gjort kometkarriere i Det Hvide Hus, hvor hun de første to år arbejdede som Trumps personlige assistent, indtil hun tidligere på året blev forfremmet til leder af Oval Office Operations med kontor ved siden af præsidentens.

Hendes afgang var derfor både uventet og abrupt, men nødvendigt efter at det ifølge avisen kom Trump for øre, at Westerhout havde delt fortrolige oplysninger med flere journalister til en uformel middag for nylig.

Delte politiske planer

Ifølge The New York Times fandt middagen sted i nærheden af Bedminster i New Jersey, hvor den amerikanske præsident har en af sine golfklubber, og hvor han befandt sig i forbindelse med en arbejdsferie. Her skal Westerhout have fortalt løst og fast om Trumps familie såvel som endnu ikke offentliggjorte politiske planer og beslutninger.

Torsdag kom miseren Trump for øre, og samme dag var Madeleine Westerhout fortid i Det Hvide Hus og forvist fra sit centraltplacerede kontor ved præsidenten.

Hverken Det HVide Hus eller Madeleine Westerhout har overfor The New York Times ønsket at kommentere sagen.

Stak 'hvide løgne'

Madeleine Westerhout er langtfra den første i Trump-administrationen, der har forladt skuden i utide i løbet af de seneste to år et halvt år. Det samme har flere end 50 andre gjort før hende.

Heriblandt er tidligere kommunikationschef i Det Hvide Hus Hope Hicks, der trak sig 28. februar, efter at hun under et vidneudsagn i Kongressen tilstod at have stukket 'hvide løgne' i præsidentens tjeneste.

Også Michael Flynn, Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, trådte tilbage i februar 2017. Det skete efter afsløringer af, at han havde drøftet amerikanske sanktioner mod Rusland med den russiske ambassadør i USA, før Trump tiltrådte.