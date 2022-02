Trumps revisionsfirma trækker sig: I kan ikke stole på regnskaber

Donald Trumps revisionsfirma, Mazars, stoler ikke længere på årsregnskaberne fra Trump-organisationen. De har derfor opsagt samarbejdet og trukket regnskaberne tilbage.

Det skriver New York Times.

Revisionsfirmaet erkender fejl i udtalelser om Trump-regnskab.

De trækker derfor årsregnskabet for Trumps virksomheder tilbage.

Samtidig fortæller de investorer, at man ikke kan stole på regnskaberne fra de sidste ti år.

Oppustet værdi

Tidligere havde Mazar udtalt, at der var overenstemmelse mellem Trumps egne oplysninger og den reelle værdi af præsidentens mange virksomheder.

Her gav de udtryk for, at investorer og pengeinstitutter kunne stole på Trump-organisationens egen høje værdisætning.

Det har angiveligt gjort det muligt for Trump at snyde sig til økonomiske fordele, herunder billigere og mere fordelagtige lån.

Mazars trækker nu sine udtalelser tilbage og fortæller investorer og samarbejdspartnere, at de ikke skal stole på dokumenterne.

De var fejlbehæftede, konkluderer Mazars.

Et slag i maven

Det er et stort slag i maven for hele Trump-organisationen.

Afsløringen lander midt i en række strafferetlige og civile undersøgelser, der skal afgøre om præsidenten ulovligt har oppustet værdien af sine ejendele.

Og netop Mazars udtalelser var et af Trumps stærke kort på hånden i retssagen.

Det kort må han nu vinke farvel til - ti års samarbejde er nu slut.

Afsløringen stammer fra retsdokumenter, der er indgivet af New Yorks statsadvokat, Letitia James, der efterforsker Trumps økonomiske forhold.

En række banker, forsikringsselskaber og advokater har også brudt kontakten til Trump.