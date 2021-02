Trumps skattepapirer udleveret

Donald Trumps skattepapirer for de seneste år er nu havnet i hænderne på New Yorks distriktsadvokat, efter den amerikanske højesteret afviste den tidligere præsident sidste forsøg på at holde papirerne private.

Det skriver CNN, der beretter, at anklagerne kom i besiddelse af Trumps skatteoptegnelser mandag efter omtrent halvandet år, hvor den tidligere amerikanske præsident og hans advokater har kæmpet indædt for at forhindre, at dokumenterne blev udleveret.

Optegnelserne indeholder millioner af sider med Donald Trumps selvangivelser fra januar 2011 til august 2019.

Også årsregnskaber, dokumenter vedrørende udarbejdelse og gennemgang af selvangivelser og kommunikationen relateret til udarbejdelsen af angivelserne er at finde blandt de mange sider.

Man vil også undersøge, om den tidligere amerikanske præsident har snydt værdien på forskellige ejendomme. Foto: Spencer Platt/Ritzau Scanpix

Cyrus Vance Jr., der er distriktsadvokat i New York, kan nu begynde en mere grundig efterforskning, om hvorvidt Donald Trump og Trump Organization er involveret i blandt andet skattesnyd og videregive falske informationer til banker om værdien af bestemte bygninger.

Skatteoptegnelserne er vigtige for efterforskningen, da de højst sandsynligt indeholder dokumenter, der kan belyse processen bag de beslutninger, der er blevet truffet i forbindelse med angivelserne.

Det kan være afgørende for at finde ud af, om der var en intention om at begå en forbrydelse.

Talsmanden for Trumps revisorer, der har udleveret optegnelserne, Marza, er ikke vendt tilbage på CNN's anmodning om en kommentar i sagen.

Det er heller ikke lykkes at få en kommentar fra distriktsadvokaternes talsmand.