Trumps skrækscenarie: - Urealistisk

Ifølge Donald Trump risikerer 2,2 millioner amerikanere at miste livet efter at være smittet med coronavirus. Et urealistisk scenarie, mener dansk professor

Det daglige antal døde vil toppe om to uger som følge af coronavirussen vil toppe om to uger, lød det fra Donald Trump på søndagens pressemøde.

Her kom han med flere tal for at opsætte et succeskriterie for sin egen håndtering af krisen.

- Hvis USA kan holde dødsfaldene nede på mellem 100.000 til 200.000 mod potentielle 2,2 millioner, vil det betyde, at vi har gjort et godt stykke arbejde, sagde Donald Trump.

Men Trumps skrækscenarie virker mildt sagt urealistisk, vurderer den danske professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen.

Trump hævder, at coronavirussen i værste fald vil koste 2,2 millioner af USA's 327 millioner indbyggere livet. Det svarer til, at 0,67 % af befolkningen dør.

- Det skulle i princippet deles med ti, hvis man regner med, at de har samme infektionsrate, som vi forventer i Danmark, siger Allan Randrup Thomsen.

I Danmark forventes det, at ti procent af befolkningen vil blive smittet i første bølge, og at mellem 0,3% og 1% af de smittede vil dø. For at sammenligne med Donald Trumps scenarie om, at 0,67% af befolkningen risikerer at dø, så forventer man i Danmark, at en promille af befolkningen vil dø - i værste fald.

Ifølge professoren vil USA nærmest undgå 2,2 millioner dødsfald, selv hvis de ikke lavede et eneste tiltag.

- Det (at 2,2 millioner amerikanere dør, red.) forudsætter, at de overhoved intet gør - og mere til. Jeg ved godt, at der er epidemiske modeller, der kalkulerer med så høje tal, men det ville næsten forudsætte, at du ikke alene lod infektionen stå til, men at du selv gjorde noget for at hælde benzin på bålet, siger han.

Derfor kalder han Donald Trumps skrækscenarie for urealistisk.

I alt er 2409 personer døde som følge af virusset i USA, og over 136.000 personer er smittet.

Det gør USA til det land med flest smittede, foran Italien, Kina og Spanien.