Trumps søn raser: 'Mao ville være stolt'

Den amerikanske præsident Donald Trump er blevet suspenderet fra det sociale medie Twitter, og det har fået hans søn op i det røde felt.

Donald Trump Jr., som sønnen hedder, slår tilbage mod Twitter på sin egen profil.

I en række opslag bruger han vendinger som 'det er fuldstændig vanvittigt', 'Mao ville være stolt' og 'ytringsfriheden er under angreb' mod det, han betegner som 'censur som aldrig før.'

Twitter lukker Trumps profil permanent

Donald Trump Jr. forklarer selv i et af opslagene, at det er muligt, at han selv bliver suspenderet og henviser i samme ombæring til sin hjemmeside, hvor man kan følge hans udmeldinger uden om Twitter.

Konsekvensen kommer få dage efter, en stor gruppe af Trumps følgere stormede Kongressen.

Opfordrede til vold

Natten mellem fredag og lørdag dansk tid skrev Twitter i en pressemeddelelse, at de lukker permanent for præsidentens profil efter urolighederne i Washington onsdag.

Ifølge det sociale medie er årsagen til lukningen, at Donald Trump har opildnet til vold, og at de frygter, at det vil ske igen.

- Efter en tæt gennemgang af nye tweets fra @realDonaldTrump-profilen og deres kontekst - specifikt hvordan de er blevet modtaget og handlet på, både på og udenfor Twitter - har vi suspenderet brugeren permanent på grund af risikoen for yderligere opfordring til vold, skriver Twitter.

Trump forsøgte efter nedlukningen at komme ud med sit budskab på sin anden Twitter-profil, men han fik endnu engang et nej fra det sociale medie.

Trump svarer igen - men slettet på ny