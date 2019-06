Trumps søn til høring

Donald Trump Jr., præsidentens ældste søn, skal onsdag besvare spørgsmål i Kongressen om sine russiske kontakter.

Det rapporterer tv-stationerne CBS News og CNN.

Afhøringen vil finde sted bag lukkede døre i Senatets efterretningsudvalg og vare mellem to og fire timer.

Spørgsmålene vil begrænse sig til fem eller seks emner vedrørende Trump Jr.'s kommunikation med russiske embedsmænd i forbindelse med præsidentvalget i 2016, oplyser medierne.

Trump Jr. var dengang aktivt involveret i sin fars kampagne.

Efterretningsudvalget har i de seneste to år været i gang med at undersøge russisk indblanding i valgkampen op til præsidentvalget i 2016.

Donald Trump Jr. har tidligere afgivet forklaring for udvalget i december 2017 og er nu blevet indkaldt igen.

Senatorerne har vist fornyet interesse i at høre fra præsidentens søn, efter at Trumps tidligere advokat Michael Cohen afgav forklaring i februar.

Her afslørede Cohen, at han havde briefet Trump Jr. om planerne om at bygge et Trump Tower i den russiske hovedstad, Moskva.

Da Trump Jr. blev afhørt i senatsudvalget i 2017 sagde han, at han kun havde ’perifert kendskab’ til byggeplanerne.

Det modsiges af Cohen, der har forklaret, at han ’omkring ti gange’ orienterede medlemmer af Trump-familien om planerne om et Trump Tower i Moskva.