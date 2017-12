Trumps spindoktor afslører den 'dummeste' beslutning

Donald Trumps tidligere chefstrateg, Steve Bannon, holdt kun syv måneder i Det Hvide Hus, inden han blev bedt om at tage sin afsked.

Steve Bannon har siden forholdt sig tavs i offentligheden omkring de turbulente måneder i Det Hvide Hus. Ind til nu.

I et interview med magasinet Vanity Fair bryder den tidligere spindoktor tavsheden og fortæller om sit syn på amerikansk politik, Donald Trump og de interne slagsmål i Det Hvide Hus.

Og han har ikke kun pæne ting at sige om Donald Trump og hans inderkreds.

Steve Bannon med præsident Trump. Ifølge Det Hvide Hus er Bannon blot 'en tidligere medarbejder'. Foto: AP

Bannon langer især ud efter Donald Trumps datter, Ivanka, og svigersøn Jared Kushner, som han kalder for 'hovedvejen til alle dårlige beslutninger'.

Han kaldet nedladende parret for 'Javanka' og siger, at Ivanka Trump var et 'springvand af dårlige råd' under valgkampen.

'Javanka'

Han betegner samtidig Jared Kushner som elitær, politiske uøvet og helt ude af trit med nogle af Trumps mest loyale støttegrupper.

- 'Javanka' er hovedvejen til at alle dårlige beslutninger, siger Bannon til Vanity Fair.

Steve Bannon med rådgiver Jared Kushner, der ifølge den tidligere chefstrateg er fuld af dårlige ideer. Foto: AP

Steve Bannon fortæller, at det var Jared Kushner, der fik overtalt præsident Trump til at fyre FBI-direktør James Comey.

- Det er den dummeste politiske beslutning i moderne politiske historie, fastslår Steve Bannon og betegner fyresedlen som et 'selvpåført sår af massive proportioner'.

Blandt andet førte fyringen af James Comey til nedsættelsen af særanklager Robert Muellers Rusland-undersøgelse, der allerede har fældet flere tidligere Trump-folk.

Penge fra Putin

Bannon afviser beskyldningerne om, at Trump-kampagnen og Rusland samarbejdede under valgkampen, men han mener, at Jared Kushner dummede sig ved at kommunikere med repræsentanter for Kreml.

- Han møder russere for at få oplysninger (om Hillary Clinton, red.). Det siger alt om Jared. Han var på jagt efter et foto af Hillary Clinton med en pose penge fra Putin. Det siger lidt om hans modenhed, siger Bannon.

Bannon har også hårde ord om sin tidligere chef.

- Trump-embedet, som vi kæmpede for og vandt, er et afsluttet kapitel, mener Steve Bannon.

Den tidligere chefstrateg retter også blikket ind ad. Han siger, at han lærte, at han blot var en ud af mange medarbejder i Det Hvide Hus.

Nu er han chef for højremedier Breitbart News, og det passer ham godt.

- Jeg har magt. Jeg kan faktisk påvirke ting i en bestemt retnings, siger Steve Bannon, der samtidig har haft travlt med at rejse rundt i USA og støtte politikere på den yderste højrefløj.