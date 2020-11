Trumps spinkle håb: Vejen til 270 valgmænd

Der er fem afgørende stater tilbage, og Trump skal tage mindst fire af dem for at vinde valget. Få overblikket her

Det er kun gået én vej for Donald Trump de seneste to døgn hos bookmakerne: Nedad.

Han har dog ikke tabt endnu, for som det ser ud lige nu, fører han stadig spinkelt i delstaten Pennsylvania, som han skal vinde for at have den mindste chance for at fortsætte på posten.

Men det er langt fra nok for Trump, der i skrivende stund kun har sikret sig 213 valgmænd. Dog forventes det, at han også tager Alaskas tre, som er gået til Republikanerne hver eneste gang siden 1968, og som han desuden også fører massivt. Flere amerikanske medier kalder desuden også, at han vinder en valgmand i Maine. Det bringer ham op på 217 valgmænd.



Der er i alt fire veje, hvorpå Trump stadig kan vinde de mindst 53 valgmænd, han i så fald mangler:

1. Pennsylvania (20), Georgia (16), Arizona (11) og Nevada (6) = 53 valgmænd. Det giver ham i alt 270 valgmænd.

2. Pennsylvania (20), Georgia (16), North Carolina (15) og Nevada (6) = 57 valgmænd. Det giver ham i alt 274 valgmænd.

3. Pennsylvania (20), Georgia (16), North Carolina (15) og Arizona (11) = 62 valgmænd. Det giver ham i alt 279 valgmænd.



4. Pennsylvania (20), Georgia (16), North Carolina (15), Arizona (11) og Nevada (6) = 68 valgmænd. Det giver ham i alt 285 valgmænd.

Flere medier har dog kaldt, at Biden vinder Arizona. I det tilfælde er der kun én mulighed for Trump, nemlig mulighed nummer to.

Som det ser ud lige nu natten mellem torsdag og fredag dansk tid, fører Donald Trump i Pennsylvania (49,9 %), Georgia (49,5 %) og North Carolina (50 %), mens Joe Biden tager føringen i Arizona (50,4 %) og Nevada (49,4 %).



Joe Biden kan nå op på 270 valgmænd alene ved at vinde Pennsylvania (20), da han allerede har sikret sig 253 valgmænd.

