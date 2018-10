Trumps store aften: Her skal du følge valget

To år efter, at USA valgte Donald Trump til præsident, skal amerikanerne igen til valgstederne. Denne gang for at vælge de 435 medlemmer af Huset, kongressens ene kammer samt 35 af de 100 medlemmer af det andet kammer, Senatet.

Udfaldet af midtvejsvalget har stor betydning for, hvor meget og hvad Trump kan gennemføre i sin tid som præsident.

Der er lagt i ovnen til en stor politisk aften og i den anledning åbner Ekstra Bladet i samarbejde med Kongressen.com dørene op på H15 i København.

Her vil spændende gæster på scenen give deres bud på valget og fremtidens USA.

Der vil desuden være live-musik hele aftenen.

Her er de vigtigste oplysninger:

Dato: 6. november 2018

Sted: H15, Halmtorvet 15, København V

Tidspunkt: Dørene åbner kl. 18.30, programmet begynder kl. 19.00

Pris: 150 kr. + billetgebyr

Du kan bestille din billet her.