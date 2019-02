Trumps store tale: Sådan gik det med løfterne

USA's præsident, Donald Trump, holder i nat sin anden State of the Union-tale. Men hvordan gik det med løfterne, som han afgav i sin første?

Natten til onsdag dansk tid indtager præsident Donald Trump talerstolen i Kongressen i Washington for at levere den traditionsrige tale til nationen, State of the Union.

Det er præsidentens anden tale til nationen, og millioner af amerikanere vil følge med på tv.

I sin første tale for et år siden præsenterede Trump sin vision for 'Amerika først' og lovede, at han ville reformere immigrationssystemet, fikse handelsaftaler og investere milliarder i infrastruktur og militær.

Men hvordan er det gået med visionerne og løfterne, som han gav i sin første tale? Her er ni løfter, der er blevet undersøgt af faktatjekkerne på New York Times og Associated Press.

Trump på talerstolen i januar 2018, mens vicepræsident Mike Pence og kongresleder Paul Ryan ser til. Foto: AP

----

INDVANDRING

Det sagde Donald Trump:

'Det er på tide at reformere et forældet immigrationssystem. I over 30 år har Washington uden held forsøgt at løse dette problem. Denne kongres kan løse det!'

Status: Ikke indfriet

I ugerne efter Trumps tale forsøgte Kongressen fire gange at få vedtaget nye immigrationslove. Alle forsøg fejlede, herunder Trumps eget forslag. Trump bad om penge til en mur ved grænsen til Mexico, men det var der ikke opbakning til. Trumps mur har siden spændt ben for forhandlingerne.

TONEN

Det sagde Donald Trump:

'Jeg opfordrer alle til at finde samhørighed og fællesskab, så vi kan levere for det folk, vi er valgt til at tjene.'

Status: Ikke indfriet

Trumps eget Twitter-feed samt de 35 dages nedlukning af statsapparatet viser, at der er lang vej til forbrødring. Demokraterne har også skærpet tonen over for præsidenten, der blandt andet er blevet kaldt for en 'motherfucker' af en nyvalgt kongreskvinde.

Maria Lila Meza Castro, en 39-årig migrant fra Honduras, forsøger at redde sine børn i sikkerhed, efter at amerikansk grænsepoliti har affyret tåregas. Foto: Reuters

MILITÆRET

Det sagde Donald Trump:

'Jeg beder Kongressen om at stoppe de farlige besparelser på forsvaret og give penge til vores storslåede militær.'

Status: Indfriet

Her har præsident Trump fået sit ønske opfyldt, da et flertal i Kongressen har øget forsvarsbudgettet i 2018 og 2019. Det ventes også at ske i 2020 og 2021.

BILPRODUKTION

Det sagde Donald Trump:

'Chrysler flytter en stor fabrik fra Mexico til Michigan. Toyota og Mazda åbner en fabrik i Alabama. Snart vil der blive åbnet fabrikker overalt i landet.'

Status: Delvist indfriet

Toyota og Mazda gik i november i gang med at etablere en fælles fabrik i Alabama. Chrysler havde kun lovet at flytte produktionen af pickuptrucks – ikke selve fabrikken – fra Mexico til Michigan, men har siden sat planen på pause. Og til Trumps store ærgrelse har General Motors besluttet at lukke fem bilfabrikker.

Foto: AP

HANDELSAFTALER

Det sagde Donald Trump:

'Vi vil fikse de dårlige handelsaftaler og forhandle om nye. Vi vil beskytte amerikanske arbejdere gennem en stærk håndhævelse af vores handelsaftaler.'

Status: Indfriet

Trump har genforhandlet Nafta samt en aftale med Sydkorea. Mens gevinsten i forhold til Sydkorea er lille, vurderes det, at USA er kommet styrket ud af genforhandlingen af Nafta. Trump har desuden indført told på kinesiske produkter for 250 milliarder dollars. USA og Kina forhandler om en løsning.

BROER OG VEJE

Det sagde Donald Trump:

'I aften beder jeg Kongressen om at frembringe et lovforslag, der kan resultere i mindst 1500 milliarder dollars til ny infrastruktur.'

Status: Ikke indfriet

Der er ikke blevet udarbejdet et eneste lovforslag, der giver penge til de amerikanske broer og veje. Det Hvide Hus meddelte senere, at man gennem besparelser kunne finde 200 milliarder dollars til infrastruktur, men det fik heller ikke Kongressen til handling.

Trump går ombord på Air Force One med sin yngste søn, Barron. Foto: AFP

MEDICINPRISER

Det sagde Donald Trump:

'Derfor har jeg bedt min regering om at gøre det til topprioritet at justere de urimeligt høje medicinpriser. Priserne vil falde.'

Status: Delvist indfriet

Medicinpriserne stiger fortsat, men i et langsommere tempo. Ifølge en analyse foretaget af Associated Press steg medicinpriserne 5,2 procent i 2018, mens de steg otte procent i 2017.

RETSREFORM

Det sagde Donald Trump:

'Mens Amerika genvinder sin styrke, bør dette komme alle medborgere til gode. Derfor vil vi gå i gang med at reformere vores fængsler for at give tidligere indsatte en ny chance.'

Status: Indfriet

Trump hjalp med at få gennemført en reform af det føderale fængselsvæsen, da han støttede et kompromis mellem Republikanerne og Demokraterne. Reformen giver blandt andet domstole mere frihed i strafudmålingen og vil styrke rehabiliteringsprogrammer.

ULANDSBISTAND

Det sagde Donald Trump:

'Derfor beder jeg Kongressen om at vedtage en lov, der sørger for, at amerikansk finansieret ulandsbistand altid tjener amerikanske interesser og kun går til Amerikas venner.'

Status: Ikke indfriet

Kongressen ignorerede Trumps ønske om at skære i ulandsbistanden og vedtog budgetter, der var væsentlig større, end præsidenten ønskede. Men Trump har foretaget symbolske ændringer. For eksempel har Det Hvide Hus sløjfet bistanden til palæstinenserne.

Kilder: Associated Press, New York Times