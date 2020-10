Trumps talskvinde testet positiv for coronavirus

Donald Trumps såkaldte 'hemmelige våben' i Det Hvide Hus, pressesekretæren Kayleigh McEnany, er testet positiv for coronavirus

Kayleigh McEnany, der er pressesekretær og Trumps talskvinde i Det Hvide Hus, er testet positiv for coronavirus.

Det skriver hun i en pressemeddelelse, hun har delt på Twitter.

'Efter konstant at være testet negativ hver dag siden torsdag blev jeg testet positiv for covid-19 mandag morgen uden at opleve symptomer,' skriver hun i meddelelsen.

Talskvinden vil nu gå i karantæne, men vil fortsætte med at arbejde 'på vegne af det amerikanske folk' fra afstand, skriver hun.

Trumps hemmelige våben

Kayleigh McEnany er af flere amerikanske medier blevet beskrevet som Donald Trumps hemmelige våben. Hun roses for at være poleret, men samtidig aggressiv og god på tv.

Eksempelvis var hun med til at nedtone den shitstorm, som Trump havnede i under valget i 2016, hvor en båndoptagelse af Trump, der praler med at tage kvinder i skridtet, blev lækket.

Mange dømte Trump ude af valgræset, men McEnany forsvarede den nuværende præsident over for CNN ved at sige, at selvom hans ord var 'afskyelige', så har han undskyldt.

Trump i bedring

Den amerikanske præsident, Donald Trump, blev selv testet positiv for coronavirus i fredags. Meldingen går på, at han har det godt under omstændighederne.

Præsidentens stabschef er optimistisk på Trumps vegne og har udtalt, at han kan blive udskrevet allerede mandag.

Donald Trump holder sig ikke tilbage, selvom han er blevet smittet.Mandag morgen gik han bersærk på Twitter, idet han tweetede intet mindre end 18 gange på 55 minutter.