Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon er anholdt

Den amerikanske præsidents tidligere kampagne-rådgiver Steve Bannon er sammen med tre andre blevet anholdt.

Det skriver flere internationale medier torsdag, heriblandt CNN.

De er tiltalt for at have svindlet med donationer for flere hundredetusinde dollars i forbindelse med en kampagne, der skulle rejse penge til grænsemuren mod Mexico.

Steve Bannon er nu anholdt, bekræfter en talsperson for det amerikanske advokatkontor.

Opdateres ...