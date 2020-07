Trumps upopulære sikkerhedsstyrker trækker sig

Føderale sikkerhedsstyrker har forladt den amerikanske by Seattle.

Det sker, efter at lokale politikere og myndigheder har klaget over, at deres tilstedeværelse gjorde mere skade end gavn, fordi de øgede spændingerne mellem politiet og deltagere i Black Lives Matter-demonstrationer.

Det oplyser byens borgmester, Jenny Durkan, i et tweet natten til onsdag dansk tid.

Sikkerhedsstyrker blev i sidste uge indsat i Seattle for at beskytte byens statslige ejendomme mod eventuel vandalisme i forbindelse med antiracistiske demonstrationer.

Det skete, efter at en føderal domstolsbygning i Portland i delstaten Oregon var blevet angrebet af demonstranter.

Jenny Durkan var modstander af indsættelsen, fordi den ikke skete med de lokale myndigheders godkendelse.

Der var ifølge hende også risiko for, at den kunne opildne til hærværk mod de statslige ejendomme i Seattle, som de føderale sikkerhedsstyrker efter planen skulle beskytte.

Det var ministeriet for indenlandsk sikkerhed, der meddelte hende, at de statslige ordenshåndhævere havde trukket sig ud af Seattle, fremgår det af tweetet.

På ordre fra præsident Donald Trumps administration er føderale sikkerhedsstyrker blevet sendt til flere andre amerikanske byer, som er ramt af vold og uroligheder i forbindelse med demonstrationer mod racisme og politibrutalitet.

Adskillige borgmestre har protesteret mod tiltaget.

Demonstrationerne er udløst af en hændelse i maj, hvor den sorte mand George Floyd døde under en anholdelse. En hvid politibetjent pressede i over otte minutter et knæ mod Floyds hals. Betjenten er sigtet for drab.

I Seattle eskalerede de antiracistiske protester i weekenden med de største Black Lives Matter-protester i ugevis.

Den amerikanske justitsminister, William Barr, sagde tirsdag i en høring i Kongressen, at hans ministerium har pligt til at forsvare føderal ejendom.

- Føderale domstole er under angreb. Hvornår er det blevet i orden at forsøge at brænde en føderal domstol ned?, spurgte Barr ifølge CNN.

- De føderale betjente har en pligt til at stoppe det og forsvare domstolen, og det er det, vi foretager os i Portland.

Ifølge justitsministeren har 'voldelige uromagere kapret' de fredelige protester.