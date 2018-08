Trumps værste mareridt: Stormy Daniels-advokat vil være præsident

Michael Avenatti, advokat for pornostjernen Stormy Daniels, siger, at han overvejer at stille op som præsidentkandidat i 2020 for at udfordre præsident Donald Trump.

I et interview med ABC News søndag siger Michael Avenatti, 47, at han bør tages seriøst.

- Der er flere grunde til, at jeg skal tages alvorligt. I over 18 år har jeg kæmper på vegne af David mod Goliath, og jeg har haft stor succes, siger han og understreger, at han skam også har forstand på politik.

- Jeg er inde i de spørgsmål, der optager samfundet i øjeblikket. Miljøspørgsmål og spørgsmål, der handler om højesteret og arbejderklassen.

I de sidste seks måneder har Michael Avenatti været en utrættelig advokat for pornostjernen Stormy Daniels. Foto: AP

Michael Avenatti er kendt i USA som en aggressiv advokat for pornostjernen Stormy Daniels, der har lagt sag an mod Donald Trump i forbindelse med en påstået affære i 2006.

Avenatti har via hyppige tv-interviews og hvasse opdateringer på sociale medier lagt pres på Donald Trump og hans hold af advokater.

- Jeg vil være hans være mareridt, har Avenatti tidligere udtalt.

I fredags var Avenatti i staten Iowa, hvor han holdt tale ved en traditionsrig middag for Det Demokratiske Parti.

Michael Avenatti holder tale ved Iowa Democratic Wing Ding i Clear Lake, Iowa, hvor hans budskab til demokraten var klart: Han snak om et præsidentkandidatur er seriøst ment. Foto: AP

I sin tale kritiserede han demokraterne for at være for bløde i opgøret med Trump. Han siger, at demokraterne ofte medbringer ’en negleklipper til en skudkamp’.

- Jeg mener, at vi skal bekæmpe ild med ild, siger Avenatti og lover at give den siddende præsident kamp til stregen.

Avanatti har tidligere sagt, at han kun vil stille op som præsidentkandidat, hvis han ikke føler, at der er andre egnede kandidater.

Han ønsker dog ikke sætte navn på de kandidater, som han mener kan besejre Trump.

Michael Avenatti holder tale til demonstranterne foran Det Hvide Hus. Foto: AP

Michael Avenatti har de seneste måneder deltaget i flere højt profilerede demonstrationer mod Donald Trump.

Han var således også til stede i London i juli, da der var indkaldt til demonstration mod den amerikanske præsident.

Her sagde Avenatti, at han ønskede at sende et signal til hele verden om, 'at ikke alle amerikanere støtter denne præsident'.

- Der er millioner af amerikanere, som er oprørte over hans fremfærd og opførsel, lød det fra den amerikanske advokat med præsidentambitionerne.