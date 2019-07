Trumps vilde angreb forsætter: - De hader USA

* Alexandria Ocasio-Cortez, demokratisk kongresmedlem: 'Svage hjerner og ledere udfordrer vores loyalitet til vores land for at undgå at debattere politikken.'

* Ilhan Omar, demokratisk kongresmedlem: 'Dette er agendaen for hvide nationalister. Det er lige meget, om det sker i chatfora, på national tv eller som nu i Det Hvide Hus' have.'

* Ayanna Pressley, demokratisk kongresmedlem: 'Han personificerer ikke den ynde, empati, medfølelse eller integritet, som det kræver at sidde i præsidentstolen, og som det amerikanske folk fortjener.'

* Rashida Tlaib, demokratisk kongresmedlem: 'Vi kan ikke tillade, at præsidentens hadefulde handlinger distraherer os fra det kritiske arbejde, det er at holde Trump-administrationen ansvarlig for de inhumane forhold, der er ved grænsen.'

* Nancy Pelosi, demokrat og formand for Repræsentanternes Hus: 'Han bekræfter, at hans plan om at 'Make America Great Again' altid har handlet om at gøre Amerika hvidt igen.'

* Mitt Romney, republikansk senator: 'Trump fejlede slemt. Kommentarerne er destruktive og nedværdigende. Han har et ædelt kald at samle det amerikanske folk.'

* Tim Scott, republikanernes eneste sorte senator: 'At gå efter den laveste fællesnævner vil blot splitte vores land.'

* Susan Collins, republikansk senator: 'Det er langt over stregen, og han bør trække det tilbage.'

* Patrick Toomey, republikansk senator: 'Vi skal bekæmpe demokraternes idéer på sagernes hovedspørgsmål, ikke på personernes baggrund.'

* Jim Jordan, republikansk kongresmedlem: 'Trump er frustreret over de vanvittige og farlige holdninger fra venstrefløjen: Gratis sundhedsvæsen til illegale immigranter, at kalde migrantcentre for 'koncentrationslejre'. Selvfølgelig er han ikke racist.'

* Elizabeth Warren, senator og demokratisk præsidentkandidat: 'Lad os være helt på det rene med, hvad denne afskyelige kommentar er: Et racistisk og fremmedfjendsk angreb på demokratiske, kvindelige kongresmedlemmer.'

* Boris Johnson, britisk premierministerkandidat: 'Hvis man er leder af et stort, multikulturelt samfund, kan man simpelthen ikke bruge den slags sprog om at sende folk tilbage til, hvor de kom fra.'

* Justin Trudeau, Canadas premierminister: 'Det er ikke sådan, vi gør ting i Canada. Diversiteten i vort land er en af vores største styrker, og det vil vi fortsat forsvare.'

* Jacinda Ardern, New Zealands premierminister: 'Det vil være tydeligt for de fleste, at jeg helt og aldeles er uenig med ham.'

Kilder: Reuters/AFP/AP/CNN/Twitter