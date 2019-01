Trumps vilde hævn: Nægter demokrater fly til krigszone

USA's præsident, Donald Trump, og demokraternes leder i Kongressen, Nancy Pelosi, ligger i åben strid over nedlukningen af det amerikanske statsapparat, der har stået på i over tre uger.

Nancy Pelosi satte trumf på, at hun onsdag krævede, at Trump udskyder den årlige tale om nationens tilstand, den såkaldte State of the Union, som han efter planen skal holde 29. januar.

Begrundelsen lød, at sikkerheden ikke kan garanteres, da den føderale ordensmagt - herunder Secret Service - er sendt på orlov eller arbejder uden løn.

Men torsdag slog præsident Trump igen. Hårdt.

Stemningen er iskold mellem præsident Trump og kongreslederen Nancy Pelosi. Foto: AFP

I et brev til Nancy Pelosi skriver Trump, at hun alligevel ikke må benytte et militærfly til en embedsrejse til blandt andet Afghanistan, hvor hun skulle besøge de amerikanske styrker.

- På grund af nedlukningen beklager jeg at måtte meddele, at din rejse til Bruxelles, Egypten og Afghanistan er blevet udskudt, skriver Trump.

- I lyset af de 800.000 gode, amerikanske arbejdere, der ikke får løn, er jeg sikker på, at du vil synes, at det er helt passende at udskyde dette PR-arrangement, lyder det i brevet.

Trump: Tag med rutefly

Pelosi modtog brevet én time før, at hun og andre Demokrater skulle med bus til lufthavnen og videre med et militærfly, hvilket er kutyme for officielle rejser til en krigszone.

Ifølge rådgivere i Det Hvide Hus har Trump - landets øverstbefalende - myndighed til at standse et militærfly.

Denne bus skulle have transporteret en delegation af demokratiske kongresmedlemmer til lufthavnen, men Trump fik stoppet turen. Foto: Reuters

I sit brev skriver Trump, at Nancy Pelosi naturligvis er velkommen til at benytte almindelige rutefly, hvis hun stadig ønsker at foretage rejsen.

Trump forholder sig ikke direkte til Pelosis opfodring om at udskyde State of the Union-talen, og Det Hvide Hus siger, at der ikke er en forbindelse mellem de to sager.

Men Demokraterne har reageret med vrede.

- Alt for ofte i de sidste to år har præsidenten opført sig, som om han går i femte klasse. At have en sådan person i spidsen af landet er et enormt problem på alle måder, siger demokraten Adam Schiff, der skulle have været med på turen.

Senator: Umodent svar

Selv nogle republikanere begræder det nye lavpunkt i forholdet mellem Trump og Pelosi.

- Et umodent svar berettiger ikke et andet, siger senator Lindsey Graham, der er en nær allieret af Trump.

Nedlukningen begyndte den 22. december, fordi det ikke lykkedes demokrater og republikanere at blive enige om et budget for 2019.

Uenigheden skyldes, at Trump kræver 5,7 milliarder dollars til en mur langs grænsen til Mexico, men det afviser Demokraterne.