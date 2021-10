Trusler udefra får Danmark til at forlænge grænsekontrol

Danmark forlænger den midlertidige grænsekontrol med seks måneder, så den gælder frem til 11. maj 2022.

Det meddelte den danske regering EU i slutningen af sidste uge. Det fremgår af et brev underskrevet justitsminister Nick Hækkerup (S).

Som årsag til at forlænge grænsekontrollen henviser regeringen til truslen fra militante islamister og organiseret kriminalitet.

- Den vedholdende og betydelige trussel mod vores offentlige orden og interne sikkerhed forårsaget af militante islamister og organiserede kriminelle, som er i stand til at udnytte den frie bevægelighed inden for Schengen-området, fortsætter med at være en stor bekymring for den danske regering, hedder det i brevet.

Det er samme begrundelse, som er blevet brugt tidligere. Danmark har siden januar 2016 haft midlertidig grænsekontrol mod Tyskland. Den er løbende blevet forlænget.

Grænsekontrollen vil have fokus på flere af Danmarks ydre grænser.

Det gælder både den dansk-tyske landgrænse og den svensk-danske landgrænse - Øresundsforbindelsen. Samtidig vil der også være fokus på danske havne, hvor der er færgeforbindelser til Tyskland og Sverige.

Beslutningen er taget efter grundig overvejelse, skriver justitsministeren.

- Den danske regering vurderer, at den midlertidige grænsekontrol er et nødvendigt og effektivt tiltag til at adressere disse trusler, står der i brevet.

Det bliver desuden oplyst, at den danske grænsekontrol relateret til covid-19 ophæves fra 25. oktober.

Schengensamarbejdet indebærer, at de indre grænser i EU reelt er ophævet. Grænsekontrollen ved EU's ydre grænser varetages af lande, der har grænser til resten af verden.

Men på grund af flygtningekrisen i 2015 indførte flere lande i 2016 midlertidig grænsekontrol. Herunder Danmark, Tyskland, Sverige og Norge.

Det er muligt, når der er tale om hensyn til den interne sikkerhed i landet.

Men grænsekontrollen må højst forlænges seks måneder ad gangen. Derfor omtales den som midlertidig, selv om den altså har været i stand i over fem år.