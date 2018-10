Tue rammes hårdt efter bilulykke: - Det er en håbløs situation

På en regnfuld morgen i august ændrede 26-årige Tue Johnsens liv sig på et splitsekund.

For to måneder siden sad han bag rattet med kursen mod arbejdspladsen i Aalborg, da bilen pludselig skred ud, og alting blev sort.

Tue vågende forvirret på sygehuset i Randers med et brækket bækken fire steder og en knust knogle, der betyder, at han nu sidder i kørestol. Bilulykken medførte, at Tue Johnsen blev sendt på genoptræning på et plejecenter i Norddjurs Kommune. Men nu rammer en ny ulykke den 26-årige mand fra Grenaa.

Massiv spareplan

I Norddjurs har politikerne nemlig været nødt til at spare svimlende 460 millioner kroner over fire år på grund af en voldsom fejlbudgettering.

Tirsdag vedtog kommunalbestyrelsen den massive spareplan, der betyder, at man spare 2,6 millioner kroner i 2019 på blandt andet Posthaven – det genoptræningscenter i Grenaa, hvor Tue Johnsen forsøger at genvinde sin førlighed.

– At komme herud var en kæmpe motivationsfaktor for mig. Jeg mærker klare forbedringer i min venstre side af kroppen, hvor jeg har nogle nerveskader. Nu har jeg udsigt til at sidde her i sengen og lave ingenting, fortæller han nedtrykt, da Ekstra Bladet møder ham.

Den eneste træning, som Tue Jonhsen får, når hans genoptræningscenter lukker, bliver, når han ruller en tur i haven. Foto: Ernst Van Norde

Pladsmangel

I Norddjurs Kommune er der to genoptræningscentre, der har de redskaber til rådighed, som netop Tue Johnsen skal bruge for at komme på benene igen. Derfor blev han først sendt 35 kilometer væk til Auning, hvor han var i ti dage, men her led man af pladsmangel, og så måtte han rykke over på Posthaven i hjembyen Grenaa.

Nu har han ingen muligheder for at få sin genoptræning i den trængte kommune, og det kan få katastrofale følger, fortæller han.

– Min genoptræning vil blive fuldstændigt standset. Kirurgen, der opererede mig, sagde, at jeg muligvis kom til at gå med stok, når jeg blev ældre, og det ønsker jeg selvfølgelig ikke.

Rasende

Derfor raser Tue Johnsen over beslutningen om at skære genoptræningstilbuddet på Posthaven væk. En beslutning, som i fremtiden kan bide kommunen i røven, mener han.

– Jeg synes, at det er en håbløs situation. Jeg tænkte aldrig over den her problemstilling, før jeg selv lå her i sengen, men nu skriger det til himlen, at man skærer på genoptræning. Det er jo forebyggende, så jeg ikke ender på førtidspension om 20 år, fordi jeg ikke fik nok hjælp dengang, siger Tue Johnsen.

Der bliver ikke mulighed for at få genoptræning på Posthaven, som der bliver sparet massivt på i det netop vedtaget budget for Norddjurs Kommune. Foto: Ernst Van Norde

***

Næstformand erkender: Vi skyder os selv i foden

Dansk Folkeparti vedtog sammen med Socialdemokratiet og Venstre det endelige budgetforlig for perioden 2019 til 2022 i Norddjurs Kommune tidligere på ugen.

Her stemte næstformand i voksen- og plejeudvalget Steen Jensen med et blødende hjerte for nedskæringerne på hans eget område. Det var en svær beslutning, fortæller han til Ekstra Bladet.

– Det er meget beklageligt, og det er nærmest ikke til at holde ud. Genoptræning er vigtigt, fordi det er et område, hvor vi netop kan spare penge på sigt, og derfor skyder vi os selv i foden.

Voksen- og plejeudvalget har i går fået en pulje på seks millioner kroner, så det kan tilbagerulle nogle besparelser, og derfor lover Steen Jensen, at Dansk Folkeparti vil kæmpe for at få genoptræningstilbuddet tilbage.

– Vi skal tilbagerulle de her besparelser. Det vil vi helt sikkert kigge på at få ændret, fordi det er et område, der har en prioritet for Dansk Folkeparti, slår han fast.

