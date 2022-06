Tulle med stikpille til Pia K

Efter flere dages intenst drama i Dansk Folkeparti, har Pia Kjærsgaard delt et tweet, der kalder Kristian Thulesen Dahl for en tøsedreng, og nu reagerer partiformanden

I weekenden var der igen ballade i Dansk Folkeparti.

Pia Kjærsgaard (DF) delte nemlig et opslag på Twitter med den simple ordlyd: 'Kristian Thulesen Dahl er en tøsedreng'.

Og selvom partimoderen forklarede til Ekstra Bladet, at det blot var en reference til Kristen Poulsgaards ord om Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl ved Fremskridtspartiets landsmøde i 1995, så har Thulesen Dahl nu givet svar på tiltale.

På Facebook opfordrer han nemlig til en ordentlig tone - også hos Pia Kjærsgaard.

'For selvom de (afhopperne fra DF, red.) har valgt andre græsgange nu, kan man godt omtale hinanden med respekt og anerkende alt det gode, vi har haft sammen,' skriver Thulesen Dahl.

'Det samme gælder for min medstifter af DF - Pia Kjærsgaard,' skriver han og spørger efterfølgende:

'For øger det danskernes respekt for DF, at vi kalder hinanden for øgenavne? Som var det tilbage i skolegården…'

Overvejer sin fremtid

Selv om DF-formand Morten Messerschmidt har opfordret til en hurtig afklaring, overvejer tidligere formand Kristian Thuelsen Dahl fortsat sin fremtid i Dansk Folkeparti.

Det fremgår af samme opslag på Facebook.

'Jeg overvejer selvfølgelig min situation lige nu. Mange af mine gode venner har forladt partiet. Men jeg har stadig rigtig mange gode venner tilbage i partiet,' skriver han.

Mere direkte til Messerschmidts opfordring skriver Thulesen Dahl dog:

'Samtidig har jeg været med til at stifte partiet og været formand i næsten 10 år. Så de, der bare lige mener, at jeg skal tage mit tøj og forsvinde, evner ikke at forstå de følelser, der også er på spil efter så mange år.'

De seneste dage har fire folketingsmedlemmer af partiet meldt sig ud i protest mod Morten Messerschmidts ledelse.

Tidligere på året forlod seks andre folketingsmedlemmer partiet af samme årsag.

Kristian Thulesen Dahl har allerede meddelt, at han ikke vil stille op for Dansk Folkeparti ved næste valg.

