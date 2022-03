Tulle om frås-mistanke: Flere forsvinder fra partiet

Det kan være et forsøg på at presse folk ud af partiet, når Morten Messerschmidt går i gang med at granske bilag.

Det siger Kristian Thulesen Dahl i kølvandet på Ekstra Bladets historie tirsdag, om Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, der vil have undersøgt økonomien under tidligere formand.

Det sker tilsyneladende på baggrund af nogle fratrædelsesordninger til ansatte, en universitetsuddannelse til formanden og indkøb af partigaver cirka 500.000 kroner.

Det skriver Ekstra Bladet tirsdag, som du kan læse her, hvis du har plus-abonnement.

Kristian Thulesen Dahl ser offentliggørelsen af undersøgelsen i Ekstra Bladet som 'nogens forsøg på at få andre til at forlade partiet'.

- Det er jo ikke det, at man gør det. Det er mere den måde, det bliver brugt på, der måske kan givet et indtryk af, at der er nogle flere, der forsvinder fra partiet.

- Og det, synes jeg, er trist. Fordi jeg tror, der er brug for, at dem, der er i Dansk Folkeparti, samler sig og får tingene til at fungere, siger han på vej ind til et gruppemøde i partiet tirsdag.

Han vil ikke svare på, hvordan Morten Messerschmidt har klaret den første tid som formand, 'fordi det ikke er noget, der vil fremme situationen i Dansk Folkeparti'.

Samtidig siger Kristian Thulesen Dahl, at han tager det 'fuldstændigt roligt'.

Den tidligere formand vil ikke fortælle, hvorfor han har valgt at lave de fratrædelsesordninger, han har. Han kalder det 'helt normal procedure'.

- De dispositioner, som man tager i forhold til personalet, det er noget, som har med personalepolitik at gøre. Og det har jeg jo ikke lov at gå ind og kommentere. Jeg er helt tryg ved det, der er foregået, siger Thulesen Dahl.

Også partigaver i form af tinsoldater fra Kay Boyesen er der styr på, siger den tidligere formand og henviser til den mangeårige gruppeformand, Peter Skaarup (DF).

- Jeg tror tidligere, at Peter Skaarup har kommenteret den del, så det lægger jeg helt trygt hos ham, siger Kristian Thulesen Dahl.

Morten Messerschmidt har tidligere sagt, at interne ting nu skal holdes internt i partiet. Men det er ifølge Kristian Thulesen Dahl ikke lykkedes at holde det hele internt.

- Det er ikke det hele, der er blevet stoppet. Og hvis vi skal godt videre, så skal fællesskabet og sammenhængskraften tilbage igen, siger han.

