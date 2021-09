Tulle: Så længe jeg kan mærke opbakning...

Dansk Folkepartis formand smutter fra posten, hvis opbakningen smuldrer.

Det siger Kristian Thulesen Dahl til Ritzau, mens en borgerkrig raser internt i partiet.

- Så længe jeg kan mærke, at der er opbakning til, at jeg er formand, – og jeg selv er klar til at kaste mig ind i nye kampe – så bliver jeg ved, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Men den dag, jeg kan mærke, at partiet vil have en anden formand, så får partiet en anden formand, fortæller han op til partiets årsmøde henover weekenden i Herning.

Det bliver tredje årsmøde i træk for Kristian Thulesen Dahl, hvor han som formand har skullet vise en vej frem i meningsmålingerne og til fornyet indflydelse i dansk politik. Endnu er det ikke sket.

Under katastrofevalg

Dansk Folkeparti står i øjeblikket til at få 6,4 procent af stemmerne ifølge Altingets seneste gennemsnit af meningsmålinger. Det skal ses i lyset af de 8,7 procent af vælgerne, som stemte DF ved partiets katastrofevalg i 2019.

Det har fået Dansk Folkepartis lokalformænd i landets fire største byer til at sende et koordineret nødråb til partistifter Pia Kjærsgaard.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere af hinanden uafhængige kilder, der har kendskab til skrivelsen sendt fra DF-lokalformændene i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Mailen handler om behovet for handling, erfarer Ekstra Bladet.

Samtidig har Dansk Folkepartis lokalformand i Gentofte torsdag direkte opfordret Pia Kjærsgaard til at udfordre Kristian Thulesen Dahl på formandsposten her i weekenden.

Messerschmidt taler varmt om formand-Pia 'Man må ikke have andre partiformænd end mig.' Sådan sagde DF-formand Kristian Thulesen Dahl med henvisning til de ti bud, da det i sommeren i 2020 rumlede i DF-toppen. Men noget tyder på, at næstformand Morten Messerschmidt leger med ilden. Morten Messerschmidt har nemlig overfor flere internt i partiet og eksternt talt varmt om Pia Kjærsgaard som ny DF-formand i en periode frem til næste folketingsvalg Det erfarer Ekstra Bladet fra flere centrale kilder, som ikke ønsker at stå frem med navn af frygt for deres fremtidige karriere. Ekstra Bladet erfarer, at Messershcmidts udlægning internt i partiet blandt andet har været, at Kjærsgaard kan udgøre en overgangsfigur mellem kommunalvalget til november og næste folketingsvalg. Kold luft i toppen

Morten Messerschmidt, der for nyligt blev dømt for EU-svig, har tidligere luftet egne formandsambitioner, men det har dommen - der er anket til landsretten - sat på pause. Flere DF'ere taler uden for citat om den 'iskolde luft' og 'dårlige stemning' mellem DF-formand Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt. Et forhold der ikke er blevet bedre, efter en lydfil - ifølge flere folk tæt på Messerschmidt - satte spørgsmål ved DF-formanden og gruppeformand Peter Skaarups vidneforklaringer i retten. Vis mere Vis mindre

Offentligt slagsmål

Efter sommerferien har der også været et offentligt slagsmål i Dansk Folkeparti, hvor profilerede medlemmer af hovedbestyrelsen er gået i flæsket på hinanden.

Det var tidligere i uset i Dansk Folkeparti, der ikke var bleg for at smide medlemmer ud, hvis de angreb den politiske linje.

Det har dog ikke været på tale denne gang, fortæller formand Kristian Thulesen Dahl.

- Min linje har i højere grad været at prøve at få folk til at tale sammen og prøve at finde melodien igen, hvis man har været oppe at toppes om noget, man ikke burde have været.

- Det bruger vi selvfølgeligt en del tid på, fordi jeg mener, det er den rigtige måde at håndtere det på, siger Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:

- Det er selvfølgeligt ikke det samme som, at tingene ikke kan skride så meget ud, at man må tage afsked med nogen. Men det er for mig den sidste nødløsning. Og der er et godt stykke vej dertil.

Sommerens konflikt har raset mellem hovedbestyrelsesmedlemmerne Martin Henriksen, Erik Høgh-Sørensen, Peter Kofod og Anders Vistisen.

Pia K. slukker baglands-drøm: Ikke interesseret Drømmen om en tur mere med Pia Kjærsgaard ved roret i Dansk Folkeparti kuldsejler, før den for alvor fik vinger. Pia Kjærsgaard oplyste onsdag til Ekstra Bladet, at hun ikke er interesseret i at blive formand for Dansk Folkeparti igen. Derudover har partistifteren ikke yderligere kommentarer til Ekstra Bladet spørgsmål om nødråb fra lokalformændene i de fire største byer. Pia Kjærsgaard har heller ikke nogen kommentarer til Ekstra Bladets oplysninger om flere opfordringer fra baglandet til at blive formand igen eller Morten Messerschmidts holdning til sagen. Vis mere Vis mindre

Martin Henriksen har offentligt kritiseret partiets linje i udlændingepolitikken, som han mener bør være hårdere. Han er støttet af Erik Høgh-Sørensen.

Henriksen har samtidigt anklaget Peter Kofod og Anders Vistisen for at prøve at banke ham på plads, fordi de ønsker at fortsætte den nuværende linje i partiet.

Virakken førte til, at Kristian Thulesen Dahl og stifter Pia Kjærsgaard tidligere i september offentligt satte foden ned. Førstnævnte sagde, at der er nogle få, som skal lære at holde tingene internt.

