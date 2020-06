Tusinder trodser virus for det første Trump-vælgermøde i månedsvis

Allerede lørdag morgen stod hundredvis af Trump-tilhængere klar til at indtage den arena i Tulsa, Oklahoma, hvor USA's præsident holder sit første store vælgermøde i månedsvis.

Der er masser af røde kasketter og T-shirts med påskriften 'Make America Great Again', men ikke mange ansigtsmasker og mundbind - og heller ikke stor afstand mellem de mange forsamlede.

Præsident Donald Trump har selv nedtonet faren for coronasmitte forud for det store vælgermøde, der går i gang lørdag aften klokken 19 lokal tid (søndag klokken 02 dansk tid).

Men få timer inden, at dørene bliver åbnet i den store BOK Arena, og tusindvis af mennesker strømmer ind, viser det sig, at seks medarbejdere i Trump-kampagnen er smittet med virusset.

De seks smittede har alle arbejdet med forberedelserne til præsidentens store folkemøde.

Risikoen for at blive smittet med coronavirus er imidlertid ikke noget, der får Trump-tilhængerne til at blive hjemme. Det siger flere af dem, der venter udenfor arenaen.

- I dag er vi her for at vise, at vi støtter præsident Trump, og at vi, folket, vinder valget i 2020, uanset hvad de falske nyhedsmedier og andre liberale, venstreorienterede, tankekontrollerende store firmaer siger, lyder det fra en af de mange Trump-vælgere. Han vil kun oplyse sit fornavn - Brad.

En anden deltager, den 19-årige Stephen Corley, har ventet udenfor arenaen i Tulsa siden tirsdag, så han kan være sikker på at komme ind og få en god plads.

- Det her er et supervigtigt øjeblik for os alle, siger han.

- Vi har alle et fælles formål og et fælles mål her. Det er en mulighed, der kun kommer én gang i livet, tilføjer han.

Begge Trump-tilhængere udtalte sig, inden nyheden kom ud om, at seks kampagnemedarbejdere er smittet.

De 19.000 mennesker, der forventes at tilbringe et par timer til vælgermødet i BOK Arena i Tulsa, skal underskrive en erklæring om, at de ikke kan sagsøge Trump-kampagnen, hvis de bliver smittet med coronavirus.

Antallet af nye smittetilfælde er steget markant i Oklahoma på det seneste, viser opgørelser fra myndighederne.

Det er Trumps første store vælgermøde siden 2. marts. I løbet af marts lukkede store dele af USA ned for at bremse epidemien.

Næsten 120.000 amerikanere er døde, efter at de blev smittet med coronavirus.

Trump har fået massiv kritik for ikke at have reageret hurtigt nok og godt nok på truslen.

Virusset har også påvirket den storblomstrende amerikanske økonomi, som er et af Trumps bedste argumenter for, hvorfor de amerikanske vælgere skal give ham fire år mere i Det Hvide Hus.