Tusindvis af strandgæster i England ryster myndigheder

Sol og varme brager løs i Europa. Det har fået titusindvis af badegæster til at strømme til strandene i det sydvestlige England de seneste dage.

Billeder og videoer fra badebyerne langs Dorsets kyst viser, hvordan strandgæster ligger tæt, og parasoller skyder op side om side.

Men de varme temperaturer på op mod 32 grader ved kysterne og de mange strandgæster huer langtfra de lokale myndigheder. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Vikki Slade, der er leder af Dorsets lokalråd, siger, at det var rystende at være vidne til.

Foruden trafikpropper, ulovlige parkeringer, bunker af affald og slagsmål holdt briterne langtfra den krævede afstand til hinanden for at inddæmme spredning af coronavirus.

Det har fået myndighederne til at erklære 'alvorlig tilstand' og opfordre folk til at blive hjemme.

- Den uansvarlige opførsel og handlinger fra så mange mennesker er chokerende, og myndighederne er presset til det yderste for at sikre alles sikkerhed, siger Vikki Slade ifølge AFP.

Ved at erklære 'alvorlig tilstand' har myndigheder mulighed for at opruste og anvende yderligere ressourcer, herunder politi.

Medlem af Storbritanniens parlament Tobias Ellwood skriver på Twitter, at op mod en halv million mennesker besøgte strandene ved Dorset. Det bekymrer ham set i lyset af den igangværende coronaviruspandemi.

- Det er meget trist at se så mange mennesker være egoistiske og handle så farligt, siger Ellwood til det britiske medie BBC.

Torsdag var Storbritanniens hidtil varmeste dag. Der blev uddelt 558 parkeringsbøder ved områderne omkring strandene i det sydvestlige England.

4. juli vil Storbritannien lempe yderligere restriktioner, der er indført for at bremse spredningen af coronavirus. Det gælder blandt andet åbning af pubber, hoteller og restauranter.

Storbritannien er et af de seks lande i Europa, som Udenrigsministeriet i Danmark fraråder at besøge.

Storbritannien har registreret flere end 309.000 smittetilfælde og over 43.000 coronarelaterede dødsfald.