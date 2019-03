Tusk indkalder til krisemøde efter britisk nej

Efter at det britiske underhus har afvist premierminister Theresa Mays brexitaftale fredag, indkalder EU-præsident Donald Tusk til krisetopmøde den 10. april, skriver han på Twitter.

- I lyset af Underhusets afvisning af udtrædelsesaftalen har jeg besluttet at indkalde til topmøde den 10. april, skriver han.

EU-Kommissionen meddeler ifølge nyhedsbureauet AP, at et brexit uden en aftale "nu er et sandsynligt scenarie".

En talsmand for kommissionen siger, at den "beklager", at aftalen er afvist. Nu er forventningen, at Storbritannien udtræder af EU med et hårdt brud den 12. april, medmindre en anden løsning viser sig.

- Det vil være op til Storbritannien at pege på en vej fremad inden den dato, så EU's medlemslande kan tage stilling til det, siger talsmanden ifølge nyhedsbureauet dpa.

- EU er nu fuldt ud forberedt på et scenarie uden en aftale ved midnat den 12. april, tilføjer han.

Underhuset har afvist Mays brexitaftale med 344 stemmer imod og 286 for, viser resultatet af fredagens afstemning.

Det er tredje gang, at hun sender den til afstemning i parlamentet, men denne gang var det i en version, hvor medlemmerne kun skulle tage stilling til halvdelen af aftalen.