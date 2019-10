Tusk støtter ønske om brexit-udsættelse

EU's rådspræsident, Donald Tusk, anbefaler EU-landene at acceptere briternes forespørgsel om en udsættelse af datoen for brexit.

Det skriver han på Twitter tirsdag aften.

Hvis der bliver givet grønt lys for en udsættelse, vil den britiske regering forsøge at få udskrevet valg til parlamentet.

Det bekræfter premierminister Boris Johnsons kontor i Downing Street sent tirsdag aften ifølge BBC.

En kilde fra premierministerens kontor siger til nyhedsbureauet Reuters, at 'den eneste måde Storbritannien kan komme videre på er med et valg, hvis EU accepterer en udsættelse af brexit til januar'.

Anbefalingen fra Donald Tusk om en udsættelse kommer efter, at den britiske premierminister, Boris Johnson, tidligere tirsdag sagde, at han vil stoppe arbejdet med brexit for en kort tid.

Englands premierminister Boris Johnson. Foto: AFP

Det skete, efter at Boris Johnson i det britiske parlament havde fået opbakning til en brexit-plan for derefter ikke at få opbakning til tidsplanen for de nødvendige lovvedtagelser, der skal føre til den britiske udtræden af EU.

- Efter premierminister Boris Johnsons beslutning om at sætte processen med at finde en aftale omkring en udtrædelse på pause, og for at undgå et no-deal brexit, vil jeg anbefale de 27 EU-lande at acceptere det britiske ønske om en udsættelse.

- Til dette vil jeg foreslå en skriftlig procedure, skriver Donald Tusk.

Op til tirsdagens afstemninger i det britiske parlament havde Boris Johnson insisteret på, at lovarbejdet til brexit skulle afsluttes i denne uge, så Storbritannien kunne forlade EU ved deadline 31. oktober. Det synes udelukket nu.

Oppositionen i det britiske parlament vil nu få mulighed for at fremlægge krav til, hvordan brexit skal foregå.

- På den ene eller den anden måde vil vi forlade EU. Vi vil sætte denne lovgivning på pause, sagde Boris Johnson efter tirsdagens afstemninger.

Pausen vil finde sted, indtil han har rådført sig med de øvrige ledere i EU om at udsætte deadline for brexit.

Ifølge AFP er EU's hovedkvarter i Bruxelles tirsdag aften i gang med at kontakte de 27 øvrige EU-landes stats- og regeringschefer om en udsættelse.