Tv-vært til singlekvinder: - Gift jer!

Der er for mange singlekvinder i USA.

Det mener Fox News' tv-vært Jesse Watters i kølvandet på det amerikanske midtvejsvalg.

Ved tirsdagens valg trodsede Demokraterne meningsmålingerne og fik et forrygende valg.

Længe så det ellers ud til, at det politiske landskab ville blive farvet rødt - Republikanernes farve - men valget endte langt mere tæt end ventet.

Og det kan man blandt andet give ugifte kvinder skylden for.

- HVER en stemme tæller

Exit polls har efterfølgende vist, at lige præcis amerikanske singlekvinder var blandt dem, der stemte mest på Demokraterne, mens gifte kvinder foretrak Republikanerne.

Og det skal der ændres på, mener Jesse Watters.

- Det (valgresultatet, red.) giver mening, når man tænker på, at Demokraternes politik er til for at lade kvinder forblive single. Men så snart kvinder blive gift, stemmer de republikansk, lød det fra Watters i en live-udsendelse dagen efter valget.

Det skriver blandt andre The Independent.

Ring på fingeren

Tv-værten har dog en løsning på 'problemet':

- Vi er nødt til at få de her kvinder til at blive gift. Det er på tide, at de forelsker sig og slår sig ned. Mænd, gå ud og sæt en ring på dem.

43-årige Watters, der selv blev skilt for nylig, har tidligere indrømmet, at han engang piftede sin 14 år yngre praktikants dæk i et forsøg på at invitere hende ud. De to er gift i dag.

