TV2 i kæmpe Paludan-brøler

Ingen Paludan på TV2-plakat. Mediet forsvarer sig med, at Stram Kurs blev opstillingsparat kort før valget

Den stormombruste partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, er ikke kommet med på en kæmpe plakat, som TV2 har hængt op foran Christiansborg.

Konkret drejer det sig om tv-stationens valgbus, hvor alle partileder er at finde afbildet.

På nær Rasmus Paludan. Til B.T. siger Ulla Pors, chefredaktør, TV2 Event:

- Som tv-station skal vi være klar, når der bliver udskrevet valg, og det betyder, at vi skal lave en masse ting klar inden. Det indebar i det her tilfælde, at vi printede, hvad der skulle være på bussen. Det gjorde vi dog, før Stram Kurs og Rasmus Paludan blev opstillingsberettigede mandag formiddag.

- Rasmus Paludan skal nok blive behandlet på lige fod med de andre partiledere i forhold til programmer, journalistik og bannere, så snart det er klart, siger hun.

