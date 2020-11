Twitter klar til at slukke for Trump efter magtoverdragelse

Både før og under sin tid som præsident har Donald Trump særligt haft ét sted, han er tyet til, når han har fået lyst til at ytre sine meninger ud til verdens befolkning.

Donald Trump og det sociale medie Twitter har nemlig været uadskillelige, om end der særligt i slutningen af Donald Trumps præsidentskab har været kurrer på tråden i forholdet mellem de to.

Således har Twitter især i forbindelse med præsidentvalget ofte markeret flere af Donald Trumps tweets, fordi indholdet ifølge det sociale medie har været i strid med sandheden, eller at påstandene i de pågældende tweets er anfægtede af officielle kilder.

Donald Trump selv har været svært utilfreds med markeringerne fra Twitter, men han er alligevel fortsat ufortrødent med at tweete løs om især det nyligt overståede valg, som han fortsat hævder var ramt af svindel.

Advokat afviser at Trump erkender valgnederlag: - Nej, nej, nej

Men når Donald Trump 20. januar overlader præsidentposten til Joe Biden, kan det være slut med at sende kontroversielle tweets ud til omverdenen.

Således lyder det tirsdag fra Twitters administrerende direktør, Jack Dorsey, at det vil være slut med særbehandlingen af Donald Trump, når han ikke længere er præsident.

Trump i retræte: Dropper dele af retssag

Svarer på spørgsmål i Senatet

Det sker i forbindelse med, at Dorsey sammen med Facebook-chefen Mark Zuckerberg står skoleret foran Senatets lovgivende komité, hvor de svarer på spørgsmål om de sociale mediers rolle før, under og efter det netop overståede præsidentvalg.

Her adspurgte Mazie Hirono, der er senator fra Hawaii, hvorvidt de sociale medier vil ændre politik for Donald Trump, når han forlader præsidentposten.

- Der er nogle få områder, hvor vi har undtagelser for politikere med det princip, at folk skal have mulighed for at høre, hvad deres politikere og kandidater siger. Så hvis præsidenten eller andre spreder hadefuld retorik eller opfordrer til vold eller deler indhold, der aflegitimiserer valget eller valide måder at afgive stemmer på, vil det blive behandlet på samme måde som alle andre, der siger de ting, og det vil fortsat være tilfældet, lyder det fra Mark Zuckerberg.

Facebook har - lige som Twitter - været flittige til at markere opslag fra Donald Trump med info om, at hans udsagn kan være i strid med de officielle kilder.

Biden frygter mange flere coronadøde uden Trump-samarbejde

- Undtagelser ophører

Hvor Zuckerberg ikke direkte gav udtryk for, om noget vil ændre sig for Donald Trump, var Twitter-direktør Jack Dorsey lidt mere direkte i sit svar til Senatet.

- Vi har en politik omhandlende offentlig interesse, hvor vi laver undtagelser for verdensledere - hvis et tweet overtræder brugervilkårene lader vi det være oppe. Vi lader det være oppe bag en markering, og folk har ikke mulighed for at dele det bredere. En del af mulighederne for at dele det er slået fra med undtagelse af at citere det, så du kan starte din egen samtale på baggrund af det. Hvis en konto ikke er en verdensleder mere, forsvinder den undtagelse, lyder det fra Jack Dorsey.

Dermed kan man altså forestille sig, at Twitter enten vil slette tweets fra Donald Trump fremover eller måske blokere ham fra tjenesten, hvis han laver tweets, der strider imod Twitters retningslinjer, når han ikke længere sidder på magten i Det Hvide Hus.

Tusinder af Trump-tilhængere demonstrerer i Washington