Twitter lægger Trumps søn på is for at dele misinformation

Twitter har midlertidigt suspenderet Donald Trump Jr.'s profil på det sociale medie. Det sker, efter at han har delt en video med misvisende indhold om coronavirus.

Det skriver det amerikanske medie Vice.

En talsmand for Twitter oplyser, at der ikke er tale om en decideret suspendering, men derimod om en 'midlertidig nedlukning, indtil tweetet er slettet'.

Det vil sige, at han i 12 timer ikke kan dele opslag eller videoer på Twitter. Men han kan fortsat skrive privat med folk på mediet.

Videoen viste en gruppe mennesker iført hvide lægekitler. De hævdede at komme fra en organisation ved navn 'America's Frontline Doctors'.

I videoen, som blev sendt direkte af det højreorienterede medie Breitbart, lød budskabet, at mundbind ikke er nødvendige i kampen mod coronavirus.

Til gengæld hævdede de kittelklædte personer, at midlet hydroxyklorokin er 'kuren' mod coronavirus.

Trump Jr.'s far, præsident Donald Trump, delte ligeledes videoen på Twitter mandag.

Hans profil er dog ikke blevet suspenderet, men videoen er siden blevet slettet fra præsidentens profil igen.

- Tweets med videoen overtræder vores politik om misinformation om coronavirus. Vi handler i tråd med vores politik, siger en talsmand for Twitter ifølge Vice.

Hydroxyklorokin anvendes normalt til behandling af malaria, men har også på forsøgsbasis været brugt på coronapatienter.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) valgte dog i juni at stoppe alle forsøg med midlet.

Det skyldtes, at resultater fra en række andre forsøg ikke påviste nogen gavnlig effekt mod coronavirus.

Også den amerikanske lægemiddelstyrelse har trukket en godkendelse af midlet til nødbehandling af coronapatienter tilbage.

Præsident Trump har flere gange gjort sig til fortaler for lægemidlet.

I marts sagde han eksempelvis, at hydroxyklorokin i kombination med et antibiotisk middel havde 'en reel chance for at være en af de vigtigste forandringer i medicinens historie'. Det sagde han uden at have meget bevis for påstanden.

Han oplyste samtidig, at han selv benyttede sig af det og opfordrede andre til at gøre det samme.